Calcio, Coppa Liguria. Albingaunia e Cengio si riaffrontano al Riva, confronto con l'Old Boys per lo Speranza

Gli appuntamenti con il calcio dilettantistico proseguono serrati come ogni autunno, tra gare di campionato, recuperi infrasettimanali e partite di Coppa.
Questa sera toccherà alle squadre di Prima Categoria ancora in corsa, affrontare il match di andata degli ottavi di finale di Coppa Liguria.
Tra i sedici club all'appello, ci saranno tre sodalizi della nostra provincia. Due saranno impegnate in uno scontro diretto: Albingaunia - Cengio (ore 20:00), in una sorta di replay dopo la vittoria in campionato al Riva dei val bormidesi.
Al Santuario, invece, lo Speranza riceverà l'Old Boys Rensen (ore 20:00), mentre rimanendo in ambito ponentino ci sarà un vero e proprio testacoda (rispetto alla classifica del girone A) tra Ospedaletti e Virtus Sanremese (20:30).
Ieri sera si è disputato l'anticipo tra Atletico Quarto e San Lorenzo delle Costa. La vittoria è andata ai padroni di casa per 1-0, grazie alla rete realizzata da Denaro.
Il programma.
Atletico Quarto - San Lorenzo Della Costa 1-0
Albingaunia Sport Albenga - Cengio
Bru. Borg. Lux - F. C. Lavagna 2.0
Lerici F.C. - Cadimare Calcio
Olimpic 1971 - Valsecca Calcio
Speranza 1912 F.C. - Old Boys Rensen
Ospedaletti Calcio - Virtus Sanremese Calcio
Torriglia 1977 - Borgoratti