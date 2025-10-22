Calcio, Coppa Liguria. Albingaunia e Cengio si riaffrontano al Riva, confronto con l'Old Boys per lo Speranza

Gli appuntamenti con il calcio dilettantistico proseguono serrati come ogni autunno, tra gare di campionato, recuperi infrasettimanali e partite di Coppa.

Questa sera toccherà alle squadre di Prima Categoria ancora in corsa, affrontare il match di andata degli ottavi di finale di Coppa Liguria.

Tra i sedici club all'appello, ci saranno tre sodalizi della nostra provincia. Due saranno impegnate in uno scontro diretto: Albingaunia - Cengio (ore 20:00), in una sorta di replay dopo la vittoria in campionato al Riva dei val bormidesi.

Al Santuario, invece, lo Speranza riceverà l'Old Boys Rensen (ore 20:00), mentre rimanendo in ambito ponentino ci sarà un vero e proprio testacoda (rispetto alla classifica del girone A) tra Ospedaletti e Virtus Sanremese (20:30).

Ieri sera si è disputato l'anticipo tra Atletico Quarto e San Lorenzo delle Costa. La vittoria è andata ai padroni di casa per 1-0, grazie alla rete realizzata da Denaro.



Il programma.

Atletico Quarto - San Lorenzo Della Costa 1-0

Albingaunia Sport Albenga - Cengio

Bru. Borg. Lux - F. C. Lavagna 2.0

Lerici F.C. - Cadimare Calcio

Olimpic 1971 - Valsecca Calcio

Speranza 1912 F.C. - Old Boys Rensen

Ospedaletti Calcio - Virtus Sanremese Calcio

Torriglia 1977 - Borgoratti