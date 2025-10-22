Calcio, Pontelungo. Bicchiere vuoto a metà per Breeuwer: "Savona signora squadra, ma caliamo nella ripresa" (VIDEO)

Un pareggio contro il Savona alla viiglia poteva essere anche ben accolto da parte del Pontelungo, ma vedersi recuperati due gol da parte degli Striscioni nel corso della ripresa ha lasciato un pizzico di fisiologico amaro in bocca tra i granata.
Lo ha confermato capitan Breeuwer, colonna portante non solo in campo con le sue parate, ma anche all'interno dello spogliatoio ingauno. La gestione delle partite va ancora affinata, come conferma il calo rilevato proprio dall'estremo difensore sui finali di gara.