Calcio | 22 ottobre 2025, 12:00

Calcio. Savona - Albissole in campo sabato pomeriggio, sfida fissata al Chittolina nel tardo pomeriggio

E' stato ufficializzato l'orario dell'anticipo di campionato di Promozione tra il Savona e l'Albissole.

Le squadre di Cola e Cattardico si affronteranno al Chittolina a partire della 17:30.

Un match che attirerà sicuramente una bella cornice di pubblico e che andrà inevitabilmente a impattare negli equilibri dell'alta classifica.

I ceramisti viaggiano infatti a quota 12 punti, dopo i 7 gol rifilati alla Baia Alassio, mentre il Savona è attardato di due lunghezze, dopo i pareggi con Little Club James, Sestrese e Pontelungo.

