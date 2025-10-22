Calcio. Savona - Albissole in campo sabato pomeriggio, sfida fissata al Chittolina nel tardo pomeriggio

E' stato ufficializzato l'orario dell'anticipo di campionato di Promozione tra il Savona e l'Albissole.
Le squadre di Cola e Cattardico si affronteranno al Chittolina a partire della 17:30.
Un match che attirerà sicuramente una bella cornice di pubblico e che andrà inevitabilmente a impattare negli equilibri dell'alta classifica.
I ceramisti viaggiano infatti a quota 12 punti, dopo i 7 gol rifilati alla Baia Alassio, mentre il Savona è attardato di due lunghezze, dopo i pareggi con Little Club James, Sestrese e Pontelungo.