Calcio | 22 ottobre 2025, 16:50

Calcio, weekend fortunato per i savonesi tra i pro: dopo Debenedetti, prima rete per Tessiore col Guidonia Montecelio (VIDEO)

Il centrocampista finalese, da subentrato, a segno nel 2-0 dei laziali sul campo del Gubbio

Non c'è stata solo la marcatura di Debenedetti, con la quale la Virtus Entella ha aperto le danze nel 3-1 rifilato alla Sampdoria, nel fortunato fine settimana dei savonesi impegnati tra i "pro".

E a proposito di blucerchiati, è stata la volta dell'altro finalese Andrea Tessiore trovare la prima rete con la nuova maglia del Guidonia Montecelio a fissare il risultato sul 2-0 per i suoi nella sfida disputata a Gubbio.

Una rete arrivata a pochi minuti dal suo subentro in campo che non solo permette ai laziali di raggiungere il sesto posto in classifica, ma sblocca anche la mezzala che finora ha messo a referto sette presenze ma con soli 261' giocati. Una sicura iniezione di fiducia.

Mattia Pastorino

