Calciomercato. Raul Prisco torna in Liguria, l'esterno ex Vado è un nuovo giocatore dell'Arenzano

Una vecchia conoscenza del calcio savonese è pronto a vestire la maglia dell'Arenzano: Raul Maria Prisco, ex esterno del Vado ha infatti accettato l'offerta dei crociati.
Ex Paganese e primavera del Perugia, Prisco è stato ufficialmente annunciato dal sodalizio arenzanese.
"Non è mai tardi per completare, rafforzare e far crescere una squadra!
Benvenuto a Raul Maria Prisco, classe 2005, dopo l’esperienza nella primavera del Perugia, nella scorsa stagione, con la maglia del Vado, ha collezionato 18 presenze in serie D .
Sarà un elemento di spessore nello scacchiere a disposizione di Mr. Cocco".