 / Calcio

Calcio | 22 ottobre 2025, 22:43

Coppa Liguria di Prima Categoria. Il fattore campo premia Albingaunia e Speranza, la Virtus Sanremese vince 3-0 nonostante l'inferiorità numerica

Coppa Liguria di Prima Categoria. Il fattore campo premia Albingaunia e Speranza, la Virtus Sanremese vince 3-0 nonostante l'inferiorità numerica

Resta in equilibrio il discorso qualificazione per tutte le squadre savonesi impegnate negli ottavi di finale di Coppa Liguria.

L'Albingaunia si è rifatta rispetto al match di campionato, superando il Cengio 1-0 con la rete di Gastaldi, mentre lo Speranza ha battuto 2-1 l'Old Boys Rensen.

Nelle estremità della gara i gol di Sciutto e Rossetti per i rossoverdi di Pisano, con Rusca a riaprire i giochi in vista del ritorno grazie alla marcatura nel recupero.

Quarti ipotecati infine per la Virtus Sanremese. I matuziani, nonostante l'espulsione di Taddei alla mezz'ora, hanno espugnato il campo dell'Ospedaletti. Tutti i gol sono arrivati nel finale di partita, con Martelli, Alvarez e Ventre.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium