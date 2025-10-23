Calcio, Coppa Italia di Serie D. La Pistoiese elimina il Vado e sfiderà l'Asti al Censin Bosia, Nocerina corsara in casa della Reggina

Si è quasi completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia di Serie D, pronto a promettere un quadro degli ottavi ricco di gare equilibrate.

Tra le partite più tirate è emersa quella tra Novaromentin e Asti, terminata 5-6 dopo i calci di rigore (2-2 nei tempi regolamentari). I galletti, dopo un match equilibrato, sono riusciti a imporsi in rimonta dal dischetto e a staccare il pass per gli ottavi, dove affronteranno la Pistoiese. Gli arancioni hanno infatti superato nettamente il Vado con un netto 3-0.

Vittoria larga anche per la Correggese, che ha travolto il Prato con un perentorio 4-1, mentre nell’attesissimo derby della "bassa" tra Pavia e Piacenza sono stati i biancorossi a esultare ai rigori (6-5). Gli emiliani troveranno proprio la Correggese nel prossimo turno.

Prosegue spedita anche la marcia del Club Milano, che supera agevolmente la Nuova Sondrio per 3-0. I milanesi attendono ora la vincente della sfida tra Virtus Ciserano Bergamo e Varesina/Milan, match ancora da recuperare.

Stesso discorso per il Mestre, che dovrà vedersela il 5 novembre contro il Brian Lignano, prima di conoscere l’eventuale accoppiamento con l’Este, vittorioso 3-1 in casa del Rovato Vertovese.

Nel centro Italia spicca la qualificazione del Valmontone, che piega l’Orvietana per 1-0, e quella dell’Ancona, che supera di misura l’Atletico Ascoli.

Avanzano anche Notaresco e Unipomezia: gli abruzzesi si impongono 6-5 ai rigori sull’Albalonga, mentre i laziali superano 3-1 il Trastevere. Saranno proprio loro a contendersi un posto nei quarti.

In Puglia, il Città di Fasano elimina il Savoia dopo una lunga serie di rigori (8-7), mentre il Francavilla batte 4-1 ai penalty il Martina. Derby pugliese anche negli ottavi, dunque, con Fasano-Francavilla che promette scintille.

A sud, invece, la Nocerina espugna il campo della Reggina con un 3-2 ricco di reti, mentre il Castrum Favara completa l’opera battendo 3-2 la Sancataldese.

RISULTATI SEDICESIMI DI FINALE – COPPA ITALIA SERIE D

1 Novaromentin – Asti 5-6 d.c.r.

2 Pistoiese – Vado 3-0

3 Correggese – Prato 4-1

4 Pavia – Piacenza 5-6 d.c.r.

5 Club Milano – Nuova Sondrio 3-0

6 Virtus Ciserano Bergamo – Vincente Milan/Varesina (29 ottobre)

7 Rovato Vertovese – Este 1-3

8 Mestre – Brian Lignano (5 novembre)

9 Valmontone – Orvietana 1-0

10 Ancona – Atletico Ascoli 1-0

11 Notaresco – Albalonga 6-5 d.c.r.

12 Unipomezia – Trastevere 3-1

13 Città di Fasano – Savoia 8-7 d.c.r.

14 FC Francavilla – Martina 4-1 d.c.r.

15 Reggina – Nocerina 2-3

16 Sancataldese – Castrum Favara 2-3

ABBINAMENTI OTTAVI DI FINALE (19 novembre, salvo variazioni)

Asti – Pistoiese

Piacenza – Correggese

Club Milano – Vincente gara 6

Este – Vincente gara 8

Valmontone – Ancona*

Notaresco – Unipomezia*

Città di Fasano – FC Francavilla*

Nocerina – Castrum Favara*

* Sorteggio necessario per determinare la squadra di casa.