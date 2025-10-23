Calcio, Savona. Rignanese può tornare a esultare dopo l'infortunio: "Il gol una liberazione, è stato un mese difficile" (VIDEO)

 / Calcio

La punta è rientrata in campo dopo diverse settimane condizionate dalla tendinite

Calcio, Savona. Rignanese può tornare a esultare dopo l'infortunio: &quot;Il gol una liberazione, è stato un mese difficile&quot; (VIDEO)

E' stato un mese di riposo forzato per Fabio Rignanese, a causa di una tendinite emersa nelle scorse settimane.

Fino a poche ore dal match in casa del Pontelungo, pareggiato in rimonta all'Annibale riva,  l'utilizzo del centravanti biancoblu sembrava addirittura precluso, ma i riscontri avuti dall'allenamento di venerdì hanno convinto mister Cola a procedere con la convocazione.

Una scelta che si è rivelata quantomai opportuna, dato che proprio Rignanese ha firmato il gol del 2-2 a pochi istanti dal novantesimo.

Gabriele Siri

