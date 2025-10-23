Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutti i provvedimenti settimanali, docce e porta rimborsati per la Veloce

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 15/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ZECCA DANIELE (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
TESTONI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
TOBIA MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
THEVENET NICOLAS JEAN LU (VIRTUS DON BOSCO)
GARE DEL 18/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/11/2025
D ASARO MARIANO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
AMMONIZIONE (I INFR)
MAZZANTINI SIMONE (FORZA E CORAGGIO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
DASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
AMMONIZIONE (II INFR)
BENEDETTI MAURIZIO (BORGORATTI)
BOSCHI ERNESTO (DINAMO SANTIAGO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MESSINA GAETANO (AUDACE CAMPOMORONE)
MESSINA CARMELO DAVIDE (G.S. GRANAROLO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CANTONI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CUCCIO THOMAS (BRU.BORG.LUX)
FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
GARBARINO PIETRO (AUDACE CAMPOMORONE)
CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (BORGO INCROCIATI)
CRISCUOLO DANILO (BORGO RAPALLO 98)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
YIGO GUIASSA EMILE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (II INFR)
ANTOGNETTI THOMAS (ATLETICO CASARZA LIGURE)
BOBBIO LORENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
SEPULVEDA VIDELA SAMUELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)
ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
LORIA DAVIDE (AUDACE CAMPOMORONE)
BONARA SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)
SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
BARBIERI ALESSANDRO (CELLA 1956)
CHIAPPINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)
GIORGI ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
BOTTINI MATTEO (COGORNESE)
BORACCHI FEDERICO (G.S. GRANAROLO)
MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971)
ADRIANO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
PILATI RICCARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)
MAGGIORA ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA)
COLDANI GABRIELE (PSM RAPALLO)
VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CATTANI VALERIO (RIOMAIOR 1965)
FRAGUGLIA LORENZO (TORRIGLIA 1977)
QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
ROSSANO LORENZO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
FRAIETTA GIACOMO (VOLTRI 87)
FUMANTI MATTEO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
IEZZI ALESSANDRO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
TRINCA MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
DENARO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
OPPEDISANO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
CIPRIANO ANDREA (AUDACE CAMPOMORONE)
PARODI FRANCESCO (BARGAGLI SAN SIRO)
MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
OUATTARA ALI (BOLZANETESE VIRTUS)
FURNO ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
MANGIATORDI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
CANESSA GIACOMO (BORGO RAPALLO 98)
DE FERRARI LORENZO (BORGO RAPALLO 98)
PRIVINO VALENTINO (BORGO RAPALLO 98)
POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
MURTAS ANDREA (CELLA 1956)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)
AGOLLI DANIEL (CEPARANA CALCIO)
FIORITO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
SUDRON DYLAN MARC LOUI (DINAMO SANTIAGO)
PESARE FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)
HAXHIJA NEXHIP (G.S. GRANAROLO)
ORCIUOLI DAVIDE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PAGGINI DANIELE GIOVANN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
SOTTIMANO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
VALIETTI ALBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PALMESE GIUSEPPE (MULTEDO 1930)
VENZA ALESSIO (MULTEDO 1930)
GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)
COSTA ANDREA (PANCHINA)
GHIRLANDA FRANCESCO (PANCHINA)
MARTINO DANIELE (PANCHINA)
PICASSO MATTEO (PANCHINA)
CAFIERO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)
CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)
MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)
MBOGE ABDOU AZIZ (RABONA VIA DELLACCIAIO)
ROSSI FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
VELEZ MONTOYA JUAN CAMILO (RIOMAIOR 1965)
DOCI FLAVIO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
OSTAIZA BASURTO LEIVER A. (SPORTING CLUB AURORA 1975)
PICASSO SANDRO RICARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
BRANCA RENATO (TORRIGLIA 1977)
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
FILES FILIPPO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
MORDEGLIA NICOLO (VIRTUS DON BOSCO)
SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)
D ALESSANDRO FRANCESCO A. (VOLTRI 87)
RICCI ANDREA (VOLTRI 87)
GARE DEL 19/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 VALSECCA SPORT & FUN
Per la condotta dei propri tesserati che durante l'intervallo danneggiavano la porta le docce e lo spogliatoio nonché la sedia situata fuori dallo stesso nonché dispone il rimborso previa fattura.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/11/2025
ARENA GIOSUE (CADIMARE CALCIO)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/11/2025
ALLEGRI PAOLO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
AMMONIZIONE (I INFR)
BERRA DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
POGGI DANIELE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
ESPOSITO ALBERTO (CAMPESE F.B.C.)
BONDI GIAN GUIDO (QUILIANO&VALLEGGIA)
VALLARINO ANGELO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 6/11/2025
FIGONE MARCELLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA FINO AL 30/10/2025
BERGAMASCHI CHRISTOPHER (LERICI F.C.)
AMMONIZIONE (II INFR)
GATTI ANDREA (LERICI F.C.)
LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)
LAZZARI MAURIZIO (PEGLIESE)
ONEGLIO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)
GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)
TUCCIO SIMONE ANTONIO (F.C.LAVAGNA 2.0)
CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)
LUCI CARMELO (OSPEDALETTI CALCIO)
FIGONE MARCELLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
GALLUZZO MAURIZIO (VALSECCA SPORT & FUN)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PROVATO JACOPO (ALTARESE 1929)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALANI PIETRO (ALTARESE 1929)
SALA IACOPO (CASARZA LIGURE)
DONA FEDERICO (CISANO)
PALAGI STEFANO (LERICI F.C.)
FEJZILLARI XHONI (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (III INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)
FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
MAGLIONE GIANMARIA (LERICI F.C.)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
ALRIQEEE MAHMOUD MANSOUR (PEGLIESE)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
BERTOLA DENNIS (ROSSIGLIONESE)
LUME RICCARDO (VALSECCA SPORT & FUN)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MARQUEZ MANUEL (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
MORO LUCA (ANDORA 1966)
DI PERNA FRANCESCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
GATTUSO SIMONE (BORGHETTO 1968)
RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
ROSSI CESARE SEBASTIA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
SAMBUCETI PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)
ZAPELLI MICHELE (F.C.LAVAGNA 2.0)
BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
ZANCHI ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)
GIUNTA LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)
GJONAJ ENDI (LERICI F.C.)
BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)
TOBIA MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
PALAGANO ANDREA (PEGLIESE)
PUPPO MATTIA (PEGLIESE)
CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
BIANCHI FEDERICO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
GATTI GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)
CROCILLA LORENZO (VELOCE 1910)
SUETTA DANIELE (VELOCE 1910)
TORRINI LORIS (VELOCE 1910)
VALDORA LUCA (VELOCE 1910)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
ROTELLA TOMMASO (VENTIMIGLIACALCIO)
CORTE TOMMASO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
MENDEZ VANEGAS JORGE J. (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GIBERTINI ALESSIO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
QUINONEZ PORTILLA PATRICIO J. (ALTARESE 1929)
DE COL IVAN (ANDORA 1966)
OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (ANDORA 1966)
BILLI MICHAEL (BOLANESE)
SERUSI EMANUELE (BOLANESE)
BENERECETTI ANDREA (BORGHETTO 1968)
NACLERIO ANTONIO (CADIMARE CALCIO)
CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)
CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)
OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)
ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)
SECCAFEN ROBERTO (CENGIO)
SETTI DAVIDE (CISANO)
BINAJ AMARILDO (F.C.LAVAGNA 2.0)
MODICA ALESSANDRO JUNI (F.C.LAVAGNA 2.0)
PIZZONI LEONARDO (F.C.LAVAGNA 2.0)
PANAINO ALESSIO FRANCES (IRON FOX AMEGLIESE)
PATERNO DAVIDE (LERICI F.C.)
ROSSI CRISTIAN (MAROLACQUASANTA)
TORRI TOMMASO (MAROLACQUASANTA)
VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)
RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)
PLEBANI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)
FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)
DONNA EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)
BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)
CASTAGNARO GABRIELE (RICCO LE RONDINI)
GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)
LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)
BRUZZONE FRANCESCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BARONI FEDERICO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CARLUCCIO CATALDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
GHIGGERI MARCO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
REMILLI KEVIN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
RUSSO LUCA (VALSECCA SPORT & FUN) CAVIGLIA DAVIDE (VELOCE 1910)