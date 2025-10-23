Riviera Beach Volley. Anche il Palabeach Spotorno si fa valere nella tappa di Laigueglia

Si è chiusa con la prima giornata del campionato italiano per società, nelle categorie Silver e Bronze, la rassegna di beach volley targata Riviera Beach Volley a Laigueglia.

Grande soddisfazione per la partecipazione e lo spettacolo offerto: 12 campi pieni di atleti per tre settimane consecutive. Dopo l’onore di aver ospitato la nazionale federale italiana di sitting volley il 4 e 5 ottobre, l’edizione autunnale — con 95 partecipanti allo Spring Beach Camp, in concomitanza con un Salto dell’Acciuga baciato dal bel tempo e dai numeri straordinari — ha lasciato spazio alle 70 coppie iscritte alle tappe del campionato italiano per società.

Grandi protagoniste Lombardia, Piemonte e Liguria, con Derby Monza, Beach Volley In Beach Cuneo, CUS Torino Beach Volley e Palabeach Spotorno a farla da padrone sui podi.

“C’è grandissima attesa per il 2026 – spiega Alessio Marri, presidente del Riviera Beach Volley – stiamo lavorando per massimizzare le potenzialità del beach volley nel magnifico borgo di Laigueglia, con questo campo magico in mezzo ai gozzi, per il quale ringraziamo ancora l’associazione Mestei e Segnue per la disponibilità e collaborazione. A Laigueglia possiamo ipotizzare già su aprile eventi da 50 campi, che potrebbero posizionarsi tra i più grandi in Italia”.

La presenza del neo-presidente eletto del Comitato Regionale FIPAV Liguria conferma il sostegno alle iniziative del Riviera Beach Volley, vero fiore all’occhiello della regione. Basti pensare che, con i quasi 100 campi montati e smontati nel 2025 e i 50 eventi totali, di cui 9 tappe di Serie Beach B1 a montepremi, la Liguria si posiziona tra i primi posti in Italia per attività di beach volley federale.

“Felici di ospitare e sostenere l’attività del Riviera Beach Volley – spiega il consigliere con delega allo sport Lino Bersani –. Destagionalizzare e sfruttare le spiagge fuori stagione balneare a scopo sportivo è tutto ciò che vogliamo per aumentare le presenze e far vivere in primavera e autunno il nostro litorale”.