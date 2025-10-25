Calcio, Prima Categoria B. Sabato ricco di incontri, lo Speranza ospite del Valsecca

La maggior parte del programma della quinta giornata del girone B di Prima Categoria si esaurirà già oggi pomeriggio.

Gli incontri calendarizzati nella finestra del sabato saranno ben cinque, con le formazioni genovesi a dominare l'alta classifica.

Sfida tutta ponentina al Baciccia Ferrando tra Olimpic e Voltri 87, mentre pochi chilometri più a ovest profuma di derby il confronto tra Old Boys Rensen e Sciarbo & Cogo.

Il terzo match in programma alle 14:30 sarà invece Rabona Via dell'Acciaio - Bolzanetese.

Alle 15:00 sarà tempo di scendere in campo per Rossiglionese - Campese e per lo Speranza, ospite del Valsecca. I rossoverdi di Pisano andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva esterna per provare a scrollarsi di dosso la zona più insidiosa della classifica.