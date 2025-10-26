 / Calcio

Calcio. "San Brizio" salva la Virtus Sanremese, una grande Albingaunia impone il primo pareggio ai matuziani

Tre parate d'alta classe per il numero uno di Prunecchi. Ospiti avanti con Miceli nel primo tempo, nella ripresa il pareggio di Manuel Marquez

ALBINGAUNIA - VIRTUS SANREMESE 1-1 (61' Marquez - 18' Miceli)
 

51' FINISCE QUA! ALBINGAUNIA - VIRTUS SANREMESE TERMINA 1-1

49' Brizio esce di testa dall'area, Nida intercetta la sfera ma non ha la fortuna di inquadrare lo specchio, si salva la Virtus Sanremese

45' saranno sei i minuti di recupero

45' crampi per Schillaci, Prunecchi lo sostituisce con l'eterno Campagnani

43' Schillaci giù in area, Minniti lascia correre

42' Nida in caduta riesce comunque a calciare verso la porta, il pallone lambisce il palo

40' Un cambio per parte, Poggi lancia Esposito per Ciravegna, replica Prunecchi con Oddo per Ventre 

39' PARATA INCREDIBILE DI BRIZIO SULLA PUNIZIONE DI POLLIO! SUL TAP IN MINNITI ANNULLA LA RETE DEL VANTAGGIO PER OFF SIDE

37' ANCORA UN ROSSO, VIRTUS SANREMESE IN 9! ROSSO DIRETTO A DE MARE PER AVER INTERROTTO UNA CHIARA OCCASIONE DA RETE. IL PUBBLICO DEL RIVA CHIEDE IL RIGORE, MA IL DIRETTORE DI GARA INDICA LA PUNIZIONE DAL LIMITE!

33' VIRTUS SANREMESE IN DIECI! ESPULSO MARTELLI! INTERVENTO A PALLA LONTANA PER L'EX OSPEDALETTI, MINNITI NON HA DUBBI ED ESTRAE SUBITO IL ROSSO

32' trova campo Ventre, conclusione in paio di metri alta rispetto alla porta di Massabò

31' Deve uscire per infortunio Bianco, maglia sugli occhi per l'esterno di Poggi, al suo posto Nida

27' ammonito De Mare

25' esce Manuel Marquez, tanti applausi per lui, in campo Giordano

25' ammonito Martelli

24' si gira Ciravegna, blocca Brizio.

22' l'Albingaunia non sembra accontentarsi, Virtus che non riesce ad alzare i ritmi

16' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! MARQUEZ! MA CHE VERTICALIZZAZIONE DI ALESSANDRO SECCO!

12' ammonito Schillaci

11' doppio cambio cambio Albingaunia, escono Gastaldi e Fazio, entrano Alessandro Secco e Savona

10' il colpo di testa di Greco si trasforma in un campanile, respinge di pugno Massabò.

8' prova a sfruttare anche i piazzati l'Albingaunia, lo stacco di testa di Ciravegna non è però efficace

3' incompresione tra Plando e Massabò, il difensore rimedia in extremis

2' cross di Gastaldi, Brizio c'è

1' si riparte! Non ci sono cambi

SECONDO TEMPO
 

46' duplice fischio per Minniti, squadre negli spogliatoi

46' ammonito Plando, il direttore di gara ha sanzionato l'intervento nonostante il capitano abbia intercettato anche il pallone

45' ci sarà un minuto di recupero

43' pericolosissima in ripartenza la Virtus, per la terza volta Miceli si presenta nei pressi della porta di Massabò, battuta centrale, il portiere c'è

42' uscita in bello stile dell'Albingaunia innescata dal tacco di Bianco, angolo per la squadra di Poggi

38' l'Albingaunia non forza i ritmi, giustamente è importante per gli ingauni rimanere in partita in attesa dell'occasione giusta

30' su ogni piazzato di Ventre si innesca un potenziale pericolo per l'Albingaunia, questa volta è Negro a sprecare da pochi passi

26' si sgancia in area Castaldo, girata di prima intenzione larga sul cross di De Mare

25' ammonito Greco

24' ancora Virtus Sanremese, sul corner di Ventre Islahi non trova l'impatto giusto con il pallone

20' a muso duro Castaldo e Marquez, ammonito il difensore di Prunecchi

18' VIRTUS SANREMESE IN VANTAGGIO! FIAMMATA IMPROVVISA DEGLI OSPITI CHE LIBERA MICELI  AL DESTRO INCROCIATO, NULLA DA FARE PER MASSABO' Mani alle orecchie verso il pubblico del giocatore matuziano, il pubblico del Riva non gradisce

14' classico 4-3-3 per l'Albingaunia, rombo per i matuziani

11' Greco prova a pescare il jolly in rovesciata, conclusione alta

6' sulla ripartenza Miceli può entrare in area, la difesa ingauna alza però il muro

5' Punizione Albingaunia, Pollio trova l'inserimento di testa di Marquez, Brizio risponde alla grande replicando pochi istanti dopo su un tiro dalla distanza.

3' partenza a fionda dei padroni di casa, Marquez apre per Bianco, conclusione contenuta in corner

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

ALBINGAUNIA: Massabò, Gersoa, Fazio, Pollio, Greco. Plando, Gibertini, Marquez, Ciravegna, Bianco, Gastaldi.

A disposizione: Manti. Buttu, A. Secco, Esposito, Giordano, Milazzo, Nida, Savona, E. Secco.

Allenatore: Poggi
 

VIRTUS SANREMESE: Brizio, De Mare, Islahi, Taddei, Castaldo, Negro, Martelli, Miceli, Alvarez, Ventre, Schillaci.

A disposizione: Barbera, Oddo, Fontana, Alasia, Mendez, Campagnani, Corte, Puglisi, Scalabrin.

Allenatore: Prunecchi.
 

Arbitro: Minniti di Genova

Lorenzo Tortarolo

