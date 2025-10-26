Calcio. "San Brizio" salva la Virtus Sanremese, una grande Albingaunia impone il primo pareggio ai matuziani

ALBINGAUNIA - VIRTUS SANREMESE 1-1 (61' Marquez - 18' Miceli)
51' FINISCE QUA! ALBINGAUNIA - VIRTUS SANREMESE TERMINA 1-1
49' Brizio esce di testa dall'area, Nida intercetta la sfera ma non ha la fortuna di inquadrare lo specchio, si salva la Virtus Sanremese
45' saranno sei i minuti di recupero
45' crampi per Schillaci, Prunecchi lo sostituisce con l'eterno Campagnani
43' Schillaci giù in area, Minniti lascia correre
42' Nida in caduta riesce comunque a calciare verso la porta, il pallone lambisce il palo
40' Un cambio per parte, Poggi lancia Esposito per Ciravegna, replica Prunecchi con Oddo per Ventre
39' PARATA INCREDIBILE DI BRIZIO SULLA PUNIZIONE DI POLLIO! SUL TAP IN MINNITI ANNULLA LA RETE DEL VANTAGGIO PER OFF SIDE
37' ANCORA UN ROSSO, VIRTUS SANREMESE IN 9! ROSSO DIRETTO A DE MARE PER AVER INTERROTTO UNA CHIARA OCCASIONE DA RETE. IL PUBBLICO DEL RIVA CHIEDE IL RIGORE, MA IL DIRETTORE DI GARA INDICA LA PUNIZIONE DAL LIMITE!
33' VIRTUS SANREMESE IN DIECI! ESPULSO MARTELLI! INTERVENTO A PALLA LONTANA PER L'EX OSPEDALETTI, MINNITI NON HA DUBBI ED ESTRAE SUBITO IL ROSSO
32' trova campo Ventre, conclusione in paio di metri alta rispetto alla porta di Massabò
31' Deve uscire per infortunio Bianco, maglia sugli occhi per l'esterno di Poggi, al suo posto Nida
27' ammonito De Mare
25' esce Manuel Marquez, tanti applausi per lui, in campo Giordano
25' ammonito Martelli
24' si gira Ciravegna, blocca Brizio.
22' l'Albingaunia non sembra accontentarsi, Virtus che non riesce ad alzare i ritmi
16' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! MARQUEZ! MA CHE VERTICALIZZAZIONE DI ALESSANDRO SECCO!
12' ammonito Schillaci
11' doppio cambio cambio Albingaunia, escono Gastaldi e Fazio, entrano Alessandro Secco e Savona
10' il colpo di testa di Greco si trasforma in un campanile, respinge di pugno Massabò.
8' prova a sfruttare anche i piazzati l'Albingaunia, lo stacco di testa di Ciravegna non è però efficace
3' incompresione tra Plando e Massabò, il difensore rimedia in extremis
2' cross di Gastaldi, Brizio c'è
1' si riparte! Non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
46' duplice fischio per Minniti, squadre negli spogliatoi
46' ammonito Plando, il direttore di gara ha sanzionato l'intervento nonostante il capitano abbia intercettato anche il pallone
45' ci sarà un minuto di recupero
43' pericolosissima in ripartenza la Virtus, per la terza volta Miceli si presenta nei pressi della porta di Massabò, battuta centrale, il portiere c'è
42' uscita in bello stile dell'Albingaunia innescata dal tacco di Bianco, angolo per la squadra di Poggi
38' l'Albingaunia non forza i ritmi, giustamente è importante per gli ingauni rimanere in partita in attesa dell'occasione giusta
30' su ogni piazzato di Ventre si innesca un potenziale pericolo per l'Albingaunia, questa volta è Negro a sprecare da pochi passi
26' si sgancia in area Castaldo, girata di prima intenzione larga sul cross di De Mare
25' ammonito Greco
24' ancora Virtus Sanremese, sul corner di Ventre Islahi non trova l'impatto giusto con il pallone
20' a muso duro Castaldo e Marquez, ammonito il difensore di Prunecchi
18' VIRTUS SANREMESE IN VANTAGGIO! FIAMMATA IMPROVVISA DEGLI OSPITI CHE LIBERA MICELI AL DESTRO INCROCIATO, NULLA DA FARE PER MASSABO' Mani alle orecchie verso il pubblico del giocatore matuziano, il pubblico del Riva non gradisce
14' classico 4-3-3 per l'Albingaunia, rombo per i matuziani
11' Greco prova a pescare il jolly in rovesciata, conclusione alta
6' sulla ripartenza Miceli può entrare in area, la difesa ingauna alza però il muro
5' Punizione Albingaunia, Pollio trova l'inserimento di testa di Marquez, Brizio risponde alla grande replicando pochi istanti dopo su un tiro dalla distanza.
3' partenza a fionda dei padroni di casa, Marquez apre per Bianco, conclusione contenuta in corner
1' si parte!
PRIMO TEMPO
ALBINGAUNIA: Massabò, Gersoa, Fazio, Pollio, Greco. Plando, Gibertini, Marquez, Ciravegna, Bianco, Gastaldi.
A disposizione: Manti. Buttu, A. Secco, Esposito, Giordano, Milazzo, Nida, Savona, E. Secco.
Allenatore: Poggi
VIRTUS SANREMESE: Brizio, De Mare, Islahi, Taddei, Castaldo, Negro, Martelli, Miceli, Alvarez, Ventre, Schillaci.
A disposizione: Barbera, Oddo, Fontana, Alasia, Mendez, Campagnani, Corte, Puglisi, Scalabrin.
Allenatore: Prunecchi.
Arbitro: Minniti di Genova