Vado, la reazione col Varese vale tre punti e una mini-fuga. Roselli: "Ho un gruppo di professionisti. Ora guai pensare ci sia qualcosa di facile" (VIDEO)

Una prestazione a tutto tondo, di grande intensità e figlia di una reazione da grande squadra. Consolida così il suo primato in testa al Girone A di Seri D il Vado, battendo 3-1 in rimonta il Varese e volando a +5 sul Chisola secondo.

E' la risposta del suo gruppo a soddisfare più d'ogni altra cosa mister Giorgio Roselli al triplice fischio. Nonostante un avvio poco brillante e un potenziale 2-0 per gli avversari, la squadra ha saputo ribaltare la gara grazie allo spirito e alla testa.

Roselli ha sottolineato come la compattezza e l'unità del gruppo siano state cruciali, frutto di confronti anche duri per eliminare abitudini individualistiche. E anche come ora possa arrivare il bello: ma guai a pensare che questa mini fuga possa semplificare qualcosa.