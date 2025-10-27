Calcio, Cairese. Il Saluzzo brinda a fine partita, la prima di Floris non porta punti

L’avventura di Floris sulla panchina della Cairese comincia con un’amara sconfitta. I gialloblù cadono nel finale contro un Saluzzo abile a colpire nei minuti conclusivi e a portare a casa tre punti pesanti.

Floris prova subito a imprimere il suo marchio cambiando modulo e uomini, varando il passaggio alla difesa a tre.

L’approccio è buono: la Cairese parte forte e costruisce diverse occasioni, con Scarrone pericoloso di testa. Il Saluzzo fatica a trovare ritmo e idee, ma riesce a rendersi minaccioso intorno al 20’ con Dos Santos sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Nel momento migliore dei padroni di casa, arrivano due nitide chance per Lautaro Fernandez, fermato entrambe le volte da un attento Cat Berro.

Quando il pareggio sembrava scritto, ecco la beffa: all’89’ una ripartenza granata sorprende la retroguardia locale il tema dei principi e Valenti sigla lo 0-1. Vibranti proteste dei valbormidesi per un presunto fallo non sanzionato, ma l’arbitro lascia correre. Nei minuti di recupero, con la Cairese tutta sbilanciata in avanti, arriva anche il raddoppio di Gonella. Resterà da capire se le caratteristiche dei difensori gialloblu ben si sposino con i principi di gioco di mister Floris: sarebbe stato interessante poterlo domandare all'allenatore rispetto alle canoniche dichiarazioni di rito.

La Cairese resta penultima, davanti solo al Club Milano, e domenica la trasferta di Tortona contro il Derthona di mister Buttu.



CAIRESE - SALUZZO 0-2

Marcatori: Valenti 89' e Gonella 94'



Cairese: Ceppi, Boveri, Scarrone, Jebbar, G. Graziani, Colletto, L. Fernandez (21’ st Turone), Gargiulo (47’ st Sava), Castiglia, Federico, T. Graziani (30’ st Giacchino).

A disposizione:. Gentile, F. Fernandez, Sancinito, Anedda, Vignaroli, Piacenza.

Allenatore: Floris

Saluzzo: Cat Berro, Gioannini, Naso (37’ st Becchio), Di Lernia, Rivoira, Conrotto, Mosca (37’ st Magnaldi), Faridi (28’ st Allasina), Valenti, Dos Santos (42’ st Gonella), Lovaglio (21’ st Koné).

A disposizione. Vesper, Gjerji, Ravera, Lungu.

Allenatore: Cacciatore