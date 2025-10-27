Calcio, Serie D. La Novaromentin supera all'inglese il Celle Varazze, decidono Catania e Longo (GLI HIGHLIGHTS)

Ko esterno per il Celle Varazze, battuto ieri pomeriggio dalla Novaromentin.
I biancoblu erano anche partiti bene sfiorando prima il gol con il Firman e poi con Akkari, fermato dal palo.
Gli ospiti sono usciti alla distanza, trovando prima con Catania la rete del vantaggio (troppo passiva la retroguardia delle civette), e poi con Longo (proteste per un tocco di mano) le marcature decivise.
Nella ripresa mister Pisano prova a cambiare le carte in tavola, lanciando in campo anche il neoacquisto Melani, ma gli ospiti non hanno trovato lo spunto giusto per riaprire la partita.
LA SINTESI DI VCO AZZURRA
NOVAROMENTIN - CELLE VARAZZE 2-0
Marcatori: 21' Catania, 40' Longo
Novaromentin: Gadda; Martiner (37’ st Bertelegni), Rettore, Oliveri, Pompilio; Tunesi, Cenci (41’ st Valenti); Gozzo (20’ st Bignoli), Pomoni (33’ st De Lorenzis), Catania (26’ st Silvestri); Longo.
A disposizione: Notatore, Crivelli, Mindruta, Bellingardo.
Allenatore: Molluso
Celle Varazze: Mitu; Scarfó (1’ st Freccero), Ciancio, De Benedetti, Busicchia (16’ st Melani); Szerdi (1’ st Stanga), Gnecchi (36’ st Righetti); Firman, Capra, Insolito (20’ st Donaggio); Akkari.
A disposizione: Di Sarno, Marchetti, Calcagno, Giolfo.
Allenatore: Pisano