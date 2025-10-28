Calcio, Derby amarissimo per la Spotornese, mister Fiorio chiama personalità: "Dopo il primo gol è mancato il carattere" (VIDEO)

Non solo le quattro reti subite, di cui tre già nel primo tempo. Il derby del Golfo dell'Isola perso al "Mazzucco" lascia un gusto decisamente amaro in casa Spotornese, in particolare per l'aspetto caratteriale.

Lo ha sottolineato al termine della sfida mister Fiorio. L'allenatore dei biancazzurri ha sottolineato la mancanza di carattere dei suoi, "scioltisi" in campo subito dopo la rete del vantaggio dei padroni di casa perdendo distanze e quella compattezza chiesta dal tecnico alla vigilia dell'attes sfida.

Una sconfitta da cui ripartire ma con una chiara indicazione: cambiare marcia in atteggiamento e mentalità, per quanto possibile.