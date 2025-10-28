Calcio, Eccellenza. Troppo Rivasamba, la capolista fa 3-0 e allunga il momento difficile per la San Francesco Loano

Non è bastato, ancora una volta, reggere per un tempo. E' stata infatti la ripresa a condannare la San Francesco Loano alla sua quinta sconfitta consecutiva contro il Rivasamba, che porta i calafati in testa alla classifica con 16 punti e inchioda i savonesi all'ultimo posto con un solo punto dopo sette giornate.

Il 3-0 dei tigullini porta la doppia firma di Firenze e la rete di Cusato, in un match più combattuto di quanto non racconti il punteggio. Cercare la compattezza difensiva per resistere agli assalti casalinghi è stata la premura di mister Brignoli. Eppure, dopo una prima mezz'ora è scivolata via senza grandi occasioni con gli ospiti bravi a cercare di ripartire in contropiede, la svolta è arrivata nella ripresa.

Dopo il gol del vantaggio al 55' firmato dall'ex Sestri Levante, il Rivasamba ha trovato il raddoppio con un colpo di testa di Cusato e ha chiuso definitivamente i conti al 77' ancora con Firenze, che ha siglato il tris con un gran tiro da fuori area.

Il calendario non concede respiro al San Francesco Loano. Domenica prossima, all'ottava giornata, la squadra è attesa da un altro scontro cruciale: ospiterà l'Arenzano al "Merlo" di Ceriale. L'Arenzano è la prima squadra appena sopra la linea di galleggiamento dei play-out. E sebbene siano trascorse solo sette giornate e non manchino gli infortuni a condizionare la truppa loanese, si presenta come una gara in cui cercare in ogni modo di non commettere ulteriori passi falsi.

IL TABELLINO

RIVASAMBA- SF LOANO 3-0

Reti: 55' e 77' Firenze, 68' Cusato

Rivasamba: Ghio, Sanguineti T., Sofinato, Linale (65' Grieco), Cappelli, Garbarino A., Tassotti (82' Pomo), Cusato (82' Pozzi), Villa (65' Ruffino), De Rigo (69' Oliveri), Firenze. Allenatore: Corrado

San Francesco Loano: Scalvini, Basso, Leo, Lufi (68' Alberto), Oxhallari, Balla (71' Rimondo), Cauteruccio, Aboubakar, Cassata, Auteri, Mercurio (58' Carastro L.). Allenatore: Brignoli

Arbitro: Luca Savino di Genova