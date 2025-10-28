 / Calcio

Calcio, Serie D. Cairese rimandata all'esordio con mister Floris, il Saluzzo fa 2-0 nel finale: gli highlights (VIDEO)

Decisive al "Brin" le reti di di Valenti e Gonella in pieno recupero. Valbormidesi ora penultimi

Si sono spente nel finale di gara le speranze di ottenere da subito la svolta attesa col cambio di allenatore in casa Cairese. La nona giornata di Serie D sorride infatti al Saluzzo che, sul terreno del "Brin", nei minuti finali si impone per 2-0 sui gialloblù.

Sono le reti di due vecchie conoscenze del calcio di quarta serie ligure, l'ex Ligorna Valenti e l'ex Sestri Levante Gonella, a siglare al 90' e al 95' una vittoria che condanna i valbormidesi di mister Floris al penultimo posto e porta invece i granata al quarto punto in due partite contro formazioni savonesi, dopo il pari col Vado.

IL TABELLINO

CAIRESE - SALUZZO 0-2
Reti: 90' Valenti, 95' Gonella

Cairese: Ceppi, Boveri, Scarrone, Jebbar, G. Graziani, Colletto, L. Fernandez (19’ st Turone), Gargiulo (47’ st Sava), Castiglia, Federico, T. Graziani (31’ st Giacchino). 
A disposizione: Gentile, F. Fernandez, Sancinito, Anedda, Vignaroli, Piacenza.
Allenatore: Floris

Saluzzo: Catberro, Gioannini, Naso (37’ st Becchio), Di Lernia, Rivoira, Conrotto, Mosca (37’ st Magnaldi), Faridi (28’ st Allasina), Valenti, Dos Santos (42’ st Gonella), Lovaglio (21’ st Koné). 
A disposizione: Vesper, Gjerji, Ravera, Lungu.
Allenatore: Cacciatore

Redazione

