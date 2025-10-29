Calcio. La cicogna bussa alla Baia Alassio Auxilium: è nata Anna, figlia del vice allenatore Michele Ciravegna

Grande gioia nella famiglia Baia Alassio Auxilium: alle 8.30 di lunedì è nata Anna, figlia di Michele Ciravegna ed Elena.

La piccola sta bene, così come la mamma, e la notizia ha portato un’ondata di felicità in tutto l’ambiente giallonero.

Michele, da tre stagioni alla Baia Alassio, ricopre il ruolo di vice allenatore della prima squadra ed è una delle colonne dello staff tecnico.

A lui, a Elena e alla piccola Anna vanno gli auguri più sinceri da parte della società, dei compagni di squadra e di tutti i tesserati della Baia.