 / Calcio

Calcio | 29 ottobre 2025, 18:06

Calcio. La cicogna bussa alla Baia Alassio Auxilium: è nata Anna, figlia del vice allenatore Michele Ciravegna

Calcio. La cicogna bussa alla Baia Alassio Auxilium: è nata Anna, figlia del vice allenatore Michele Ciravegna

Grande gioia nella famiglia Baia Alassio Auxilium: alle 8.30 di lunedì è nata Anna, figlia di Michele Ciravegna ed Elena.
La piccola sta bene, così come la mamma, e la notizia ha portato un’ondata di felicità in tutto l’ambiente giallonero.

Michele, da tre stagioni alla Baia Alassio, ricopre il ruolo di vice allenatore della prima squadra ed è una delle colonne dello staff tecnico.

A lui, a Elena e alla piccola Anna vanno gli auguri più sinceri da parte della società, dei compagni di squadra e di tutti i tesserati della Baia.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium