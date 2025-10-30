Calcio, Bragno. L'annuncio della società: "Torneremo al Ponzo, grazie al Comune di Cairo Montenotte"

Dopo l'ultima alluvione sembrava ormai preclusa la possibilità per il Bragno di poter tornare a calcare il campo del "Paolo Ponzo", invece la società ha annunciato nel prossimo futuro il ritorno sul terreno amico.

L'esilio forzato nel prossimo futuro terminerà, non si sa ancora di preciso quando, ma è destinato comunque a concludersi.

"L’ASD New Bragno Calcio ringrazia il Comune di Cairo Montenotte per essersi attivato riguardo alla risistemazione del Campo Ponzo, gravemente danneggiato dall’alluvione del 2024 e in parte anche da quella recente di ottobre 2025. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma torneremo “a casa”, visto che per una piccola società sportiva come il New Bragno continuare a sostenere dei costi per continuare ad allenarsi, sta diventando difficile e se il Comune riuscirà ad accelerare ulteriormente i lavori garantirà un aiuto importante".