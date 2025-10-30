Calcio, Carcarese. Doppia abilitazione per Giribaldi e Briano, entrambi sono diventati preparatori dei portieri

Luca Giribaldi e Andrea Briano potranno tranquillamente entrare in un regime di autogestione.

Scherzi a parte, sarà difficile rinunciare ai due estremi difensori della Carcarese alle cure di un grande preparatore come Federico Marini, ma anche loro avranno modo in futuro di curare la crescita di tanti giovani numeri uno.

Sia Giribaldi che Briano hanno infatti completato con successo il corso organizzato dalla FIGC, ottenendo l'abilitazione a preparatore dei portieri nel calcio dilettantistico e nei settori giovanili.