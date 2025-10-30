Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutte le sanzioni nei quattro gironi regionali

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 6/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
TUCCIO SIMONE ANTONIO (F.C. LAVAGNA 2.0)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BARKALLAH MOMTEZ (CADIMARE CALCIO)
DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)
ROSSI FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)
COGOZZO YURI (F.C. LAVAGNA 2.0)
DE MARTINI ALESSANDRO (F.C. LAVAGNA 2.0)
NUTI RICCARDO (F.C. LAVAGNA 2.0)
GARE DEL 25/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 400,00 CEPARANA CALCIO
Ammenda con diffida per la condotta dei propri sostenitori i quali esplodevano petardi uno dei quali colpiva un giocatore della squadra avversaria procurandogli un buco nella divisa e per l'assenza di acqua calda negli spogliatoi.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/11/2025
GERINI LUCA (BORGO RAPALLO 98)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/11/2025
RAVERA ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
BENEDETTI MAURIZIO (BORGORATTI)
BOTTARO CLAUDIO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE (I INFR)
MONACO GIOVANNI (BOLZANETESE VIRTUS)
MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)
SCIRE DANIELE (COGORNESE)
RAITERI MATTEO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CHIAPPUCCI ANDREA (CEPARANA CALCIO)
Al 17' pt, dalla panchina rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa e irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TORRE DAVIDE (ATLETICO QUARTO)
COLOMBO ANDREA (BOLANESE)
CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CRISCUOLO DANILO (BORGO RAPALLO 98)
AMMONIZIONE (III INFR)
ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
ILARDO GIACOMO (ATLETICO QUARTO)
GUALANDRI SIMONE (BORGORATTI)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
BERTANO SIMONE (CEPARANA CALCIO)
PRADO ARTEAGA MARIO STEVEN (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GATTI GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
MOLINARI GIOVANNI (SPERANZA 1912 F.C.)
FRAIETTA GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)
OPPEDISANO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
VENTURINI ANDREA GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)
BEGGIATO PIETRO (BOLANESE)
CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)
COSENTINO EMANUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
CANESSA GIACOMO (BORGO RAPALLO 98)
GRILLI MIRKO (BORGO RAPALLO 98)
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
ROSASPINI SIMONE (CELLA 1956)
SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)
GASPAROTTI DAVIDE (CEPARANA CALCIO)
RUGARI JACOPO (COGORNESE)
DOMI ALDO (G.S. GRANAROLO)
BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
DE LUCIA FRANCESCO PIO (RIOMAIOR 1965)
ARECCO CESARE (ROSSIGLIONESE)
PIZZORNO ENRICO (ROSSIGLIONESE)
MUKAJ BREJDI (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
BARONI FEDERICO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CARLUCCIO CATALDO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ROLANDELLI ELIA (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
RICCI ANDREA (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
ARLANDINI TOMMASO (BARGAGLI SAN SIRO)
COLOMBO ANDREA (BOLANESE)
IVALDI ALESSANDRO (BOLZANETESE VIRTUS)
BOSCHINI LORENZO (BORGORATTI)
MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
SPANO LUCA (CAMPESE F.B.C.)
GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)
D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)
CIARDI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
MILONE ANDREA (LERICI F.C.)
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
FIORINI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)
MANCUSO SIMONE (OLD BOYS RENSEN)
RAMPINI OMAR (OLD BOYS RENSEN)
LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)
GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G. MORA)
VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G. MORA)
ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)
ARNALDI SIMONE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CAPURRO EDOARDO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MOSCHILLO MARCO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)
SARPA EMANUELE (ROSSIGLIONESE)
CAROSIO GIUSEPPE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
PIZZOLATO SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
TESTI JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
FANCELLU FABIO (SPERANZA 1912 F.C.)
BARBIERI FILIPPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
STROMBOLO NICOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CARDILLO UMBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
GALLINO MASSIMILIANO (VALSECCA SPORT & FUN)
GJURRA FABIAN (VALSECCA SPORT & FUN)
TENCA JACOPO (VOLTRI 87)
GARE DEL 26/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 125,00 CALCIO POPOLARE SPEZIA
Per l'accensione di alcuni fumogeni da parte dei propri sostenitori.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/11/2025
FELICI MAURIZIO (BRU.BORG.LUX)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/11/2025
MUZIO DANIELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 13/11/2025
DAMELIO FRANCESCO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
AMMONIZIONE (III INFR)
BOSCHI ERNESTO (DINAMO SANTIAGO)
LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
LUCI CARMELO (OSPEDALETTI CALCIO)
BAUDONE MASSIMO (RICCO LE RONDINI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CASTAGNOLA DAVIDE (ATLETICO CASARZA LIGURE)
Al 45'+1 pt, senza possibilità di contendere il pallone, colpiva con una gomitata un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
MARTELLI MATTEO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
AUGIMERI MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
BIFFI ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
LORIA DAVIDE (AUDACE CAMPOMORONE)
RIMASSA ANDREA (BORGHETTO 1968)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)
SCHIEVENIN FABRIZIO (GOLFO DIANESE 1923)
CHERICI FABIO (MULTEDO 1930)
CHIAPPORI DANIEL (PEGLIESE)
PUPPO MATTIA (PEGLIESE)
GLORIA DANIELE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977)
QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
DE COL IVAN (ANDORA 1966)
CIPRIANO ANDREA (AUDACE CAMPOMORONE)
GIOVINAZZO ROCCO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)
MURTAS SIMONE (BORGO INCROCIATI)
CIDALE LEONARDO (BRU.BORG.LUX)
OLIVERI EMANUELE (CAMPOROSSO)
ARDOINO LUCA (CISANO)
SETTI DAVIDE (CISANO)
GAVASSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
MEDA MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)
SARTORI MARCELLO (OSPEDALETTI CALCIO)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
DE PAOLIS TOMMASO (POLIS. PIEVE LIGURE)
GIGLIO MICHELANGELO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
BOSETTI LORENZO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
STELLA SAMUELE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
LESKAJ SUEL (VELOCE 1910)
DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
PLANDO FRANCESCO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
NDIAYE PAPA NDONGO (ALTARESE 1929)
PAZMINO INTRIAGO RAFAEL (ALTARESE 1929)
PUGLIA MARTIN (ALTARESE 1929)
PRESI MATTIA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
BECCIU DAVIDE (AUDACE CAMPOMORONE)
BOTTARI STEFANO (AUDACE CAMPOMORONE)
CENTO RICCARDO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
GATTO DAVIDE (BORGHETTO 1968)
GIGLIO SIMONE (BORGHETTO 1968)
DEL VIGO RUGGERO (BRU.BORG.LUX)
FERRARI MICHELANGELO (BRU.BORG.LUX)
METTE IACOPO (BRU.BORG.LUX)
EL HAMLACHI MOHAMED MEHDI (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
TERRIBILE FRANCESCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)
PILIA KAROL RAIMONDO (CAMPOROSSO)
SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)
BIGNOLI PIETRO (DEGO CALCIO)
DOCI GENTIAN (DEGO CALCIO)
LUSARDI SIMONE (DINAMO SANTIAGO)
FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)
BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)
BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)
BUCCHIERI MATTEO (MULTEDO 1930)
DELLA ROSSA ANDREA (MULTEDO 1930)
CEPPI GIANLUCA (ONEGLIA CALCIO)
MEDA RICCARDO (ONEGLIA CALCIO)
MEDA SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)
PALA VALERIO (ONEGLIA CALCIO)
BEN AYECH YOUSSEF (PEGLIESE)
RUFFA FRANCESCO (PEGLIESE)
TARASENKO NIKITA (PEGLIESE)
CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)
ZANARDI GUGLIELMO (POLIS. PIEVE LIGURE)
BONDI GABRIEL (QUILIANO & VALLEGGIA)
BRINI GIORGIO (QUILIANO & VALLEGGIA)
BANDINI MATTEO (RICCO LE RONDINI)
FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)
PALMA FABRIZIO (RICCO LE RONDINI)
FURLANETTO LORIS (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GIGLIO MICHAEL (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
MORTOLA GIACOMO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
LUCA MICHAEL (TORRIGLIA 1977)
SCARDIGNO GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
SALIS ALESSIO (VELOCE 1910)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
GALLIONE TOMMASO (VIRTUS DON BOSCO)
SICARI GIACOMO (VIRTUS DON BOSCO)
CASTALDO LUIGI (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
MARTELLI MATTEO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
NEGRO ANDREA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
SCHILLACI MATTIA (VIRTUS SANREMESE CALCIO)