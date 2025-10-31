 / Calcio

Calcio | 31 ottobre 2025, 17:48

Calcio, Eccellenza. Le terne e gli assistenti dell'ottava giornata

Ucci dirigerà Carcarese - Rivasamba

CAMPOMORONE SANT’OLCESE – MOLASSANA BOERO A.S.D.
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistenti: Federico Di Benedetto (Novi Ligure) – Giorgio Galante (Genova)
 

CARCARESE – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistenti: Lorenzo Toro (Chiavari) – Melis Filangieri (Chiavari)
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – VOLTRESE VULTUR SSDARL
Arbitro: Andrea Airaghi Colombo (Legnano)
Assistenti: Catello Gasparo (Genova) – Palmiro Scandale (Genova)
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO – FEZZANESE
Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)
Assistenti: Michele Bernardini (Genova) – Filippo Morbelli (Albenga)
 

GOLFOPARADISOPRORECCO C.A. – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistenti: Nicola Penasso (Albenga) – Vesselin Adriano Torrero (Genova)
 

PIETRA LIGURE 1956 – ATHLETIC CLUB ALBARO
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistenti: Florjana Doci (Savona) – Andrea Chiefalo (Savona)
 

SAN FRANCESCO LOANO – ARENZANO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistenti: Gioia Dainese (Chiavari) – Emmanuel Crova (Chiavari)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – MILLESIMO CALCIO
Arbitro: Laura Mancini (Macerata)
Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia) – Jacopo Nicolò Pascale (Genova)

Redazione

