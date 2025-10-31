 / Calcio

Calcio | 31 ottobre 2025, 11:12

Calcio. Sanremese. Prime mosse in uscita dopo l'arrivo di Fossati: rescissione consensuale per quattro giocatori

Salutano Pipicella, Aceto, Bouablè e Pignataro

Il Presidente Masu e mister Fossati avevano preanunciato una sorta di mini rivoluzione all'interno dell'organico della Sanremese e i primi effetti delle intenzioni  della società matuziana iniziano a farsi vedere. Ieri sera è infatti arrivato l'annuncio della risoluzione per quattro giocatori della rosa: Pipicella, Aceto, Boaublè e Pignataro.

L'annuncio:

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale dei contratti con i calciatori Alessio Pipicella, Giovanni Aceto, Samuel Junior Boaublè e Andrea Pignataro.

La società desidera ringraziare i giocatori per l'impegno e la professionalità dimostrati durante la loro permanenza nel club e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere professionali.

Redazione

