Grandi successi per l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle ai Campionati Italiani di volteggio equestre

Lo scorso weekend si è concluso l’anno agonistico del volteggio equestre con i Campionati Italiani, svoltisi dal 23 al 26 ottobre presso le strutture di M’Arena Performance Horses di Magreta, in provincia di Modena.

Alla prestigiosa manifestazione hanno preso parte anche i volteggiatori dell’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, settore della Polisportiva del Finale, che si sono distinti con risultati di assoluto rilievo, conquistando numerosi podi e medaglie.

Sul gradino più alto del podio sono saliti:

Marco Ottonello, oro nella Categoria Individuale C Over Maschile;

Vitaly Vertua, oro nella Categoria Individuale 1* S;

Francesca Costantino e Isabella Frisone, oro nella Categoria Pas de Deux 2* J.



Ottime prestazioni anche per le atlete:

Lorena Manfrin, medaglia d’argento nella Categoria Individuale C Over Femminile;

Margherita Margiotta, bronzo nella stessa categoria;

Giulia Ferrando, bronzo nella Categoria Individuale C Over Femminile.

Risultati di rilievo anche per la Squadra D, composta da Marco Ottonello, Lorena Manfrin, Giorgia Pascarella, Giulia Baldi e Gaia Baldi, e per Francesca Costantino, protagonista nell’Individuale 2* J.

Il settore Le Perle Nere di GiuEle ha inoltre chiuso la stagione con un brillante 4° posto nella classifica “Miglior scuola di volteggio”, confermando il livello tecnico e la qualità del lavoro svolto durante tutto l’anno.



Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai fidati cavalli High Dancer e Star Walker, protagonisti anch’essi dei successi, e alle istruttrici Giulia Granaiola e Ilaria Magnani, il cui impegno e la cui dedizione hanno contribuito in modo determinante agli eccellenti risultati ottenuti.