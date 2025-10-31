 / Calcio

Calcio | 31 ottobre 2025, 17:29

Grandi successi per l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle ai Campionati Italiani di volteggio equestre

Grandi successi per l’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle ai Campionati Italiani di volteggio equestre

Lo scorso weekend si è concluso l’anno agonistico del volteggio equestre con i Campionati Italiani, svoltisi dal 23 al 26 ottobre presso le strutture di M’Arena Performance Horses di Magreta, in provincia di Modena.

Alla prestigiosa manifestazione hanno preso parte anche i volteggiatori dell’A.S.D. Le Perle Nere di GiuEle, settore della Polisportiva del Finale, che si sono distinti con risultati di assoluto rilievo, conquistando numerosi podi e medaglie.

Sul gradino più alto del podio sono saliti:

Marco Ottonello, oro nella Categoria Individuale C Over Maschile;

Vitaly Vertua, oro nella Categoria Individuale 1* S;

Francesca Costantino e Isabella Frisone, oro nella Categoria Pas de Deux 2* J.
 

Ottime prestazioni anche per le atlete:

Lorena Manfrin, medaglia d’argento nella Categoria Individuale C Over Femminile;

Margherita Margiotta, bronzo nella stessa categoria;

Giulia Ferrando, bronzo nella Categoria Individuale C Over Femminile.

Risultati di rilievo anche per la Squadra D, composta da Marco Ottonello, Lorena Manfrin, Giorgia Pascarella, Giulia Baldi e Gaia Baldi, e per Francesca Costantino, protagonista nell’Individuale 2* J.

Il settore Le Perle Nere di GiuEle ha inoltre chiuso la stagione con un brillante 4° posto nella classifica “Miglior scuola di volteggio”, confermando il livello tecnico e la qualità del lavoro svolto durante tutto l’anno.
 

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai fidati cavalli High Dancer e Star Walker, protagonisti anch’essi dei successi, e alle istruttrici Giulia Granaiola e Ilaria Magnani, il cui impegno e la cui dedizione hanno contribuito in modo determinante agli eccellenti risultati ottenuti.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium