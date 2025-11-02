Calcio. Serie D, rimonta vincente del Celle Varazze: Donaggio e Akkari trascinano le Civette, Biellese ko 3-1

CELLE VARAZZE - BIELLESE 3-1 (58' Donaggio, 73' Donaggio rig., 90' Akkari - 33' Beltrame)

FINISCE QUI! RITROVA LA VITTORIA IL CELLE VARAZZE, CHE SUPERA IN RIMONTA LA BIELLESE GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI DONAGGIO E AL GOL DI AKKARI! Civette a quota 11 e fuori dalla zona playout, per la squadra di Prina è il secondo ko di fila

96' Capellupo calcia sopra la traversa, titoli di coda sulla gara

94' punizione dal limite per la Biellese, Pisano spezza il gioco inserendo Calcagno per Ciancio

92' ammoniti Akkari (per essersi levato la maglia) e Melani, rimane nel frattempo a terra Balan

90' cinque di recupero

90' AKKARI! LA CHIUDE IL CELLE VARAZZE! L'attaccante biancoblu difende palla in area prima di spostarla sul mancino, diagonale rasoterra a fil di palo che fulmina da Vergna, rete da bomber puro che mette il punto esclamativo sulla rimonta delle Civette

88' Artiglia col destro dalla distanza, conclusione sbilenca deviata anche da Naamad

84' Insolito lascia il posto a Righetti, minuti finali per l'ex Lavagnese

81' Biellese pericolosa da sinistra a destra, sfera per Facchetti che in diagonale trova solamente la deviazione avversaria in angolo, spinge la squadra di Prina

79' Pisano inserisce Szerdi e Akkari per Capra e Donaggio, che fin qui sta decidendo la gara

76' Biellese che cerca di reagire dopo il 2-1, la squadra di Prina nella ripresa non è quasi mai riuscita a pungere con pericolosità dalle parti di Mitu

73' DONAGGIO! DOPPIETTA E SORPASSO DELLE CIVETTE! Rigore incrociato del centravanti biancoblu che spiazza Vergna, rimonta completata da parte della squadra di Pisano

72' RIGORE PER IL CELLE VARAZZE! Insolito lancia a destra Capra, che entra in area prima di venire steso da un avversario, il direttore di gara indica il dischetto

70' Prina si gioca anche la carta Marra, finisce la gara di Pavan

69' primo cambio per Pisano, De Benedetti rileva Gnecchi. Nella Biellese spazio ad Artiglia per Beltrame

68' destro sulla barriera da parte del numero dieci biancoblu, sulla ribattuta ci prova con il sinistro senza però centrare lo specchio

67' Capra conquista punizione dai ventidue metri, posizione leggermente a destra, Donaggio sul punto di battuta

60' due cambi nella Biellese, dentro Capellupo e Naamad al posto di Gila e Romairone

58' IL PAREGGIO DEL CELLE VARAZZE! Da Capra a Gnecchi, traversone all'altezza del dischetto dove Donaggio, di testa, incastra nell'angolino basso alla destra di Vergna, rete meritata per l'ex Vado, 1-1!

56' ammonito Gnecchi, che interrompe la ripartenza per vie centrali di di Finizio

55' chance per la squadra di Pisano che ritrova tre contro due dopo l'imbucata di Balan per Insolito, cross basso che non raggiunge nè Capra, nè Donaggio

53' contatto in area tra Insolito e Facchetti, il Celle Varazze invoca il penalty, di parere opposto Travaini di Busto Arsizio

52' sinistro dal limite di Firman respinto dal muro difensivo piemontese, Donaggio ci prova poi dai trenta metri calciando un metro sopra la traversa, ci sta provando con grande carattere la punta delle Civette

50' Romairone all'altezza del dischetto cerca l'acrobazia sul cross di Beltrame, ambizioso il tentativo del centravanti bianconero che non impatta il pallone

49' primo spunto di Insolito a sinistra, traversone velenosissimo sul secondo palo dove è bravo Vergna in uscita ad anticipare Donaggio pronto all'incornata, l'azione prosegue con il traversone di Gnecchi allontanato in extremis da Di Cesare

48' Donaggio ingaggia il duello in velocità sulla destra con Finizio, sfortunato l'attaccante di casa nel rimpallo, semplice rimessa dal fondo per la Biellese

46' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Finisce qui il primo tempo, la Biellese conduce 1-0 sul Celle Varazze, decide al momento il gol di Beltrame dopo due buone chances non sfruttate a dovere da Donaggio. Tra poco il racconto della ripresa

45'+2' angolo ad uscire di Capra, Stanga cerca di riscattarsi girando al volo sul secondo palo, Vergna in tuffo fa suo il pallone

44' Stanga rischia la frittata perdendo palla nella propria area, non ne approfitta Gila che sbaglia l'appoggio in mezzo per Romairone, che era tutto solo davanti alla porta di Mitu

39' cross basso di Firman per Capra, conclusione col destro in girata deviata in corner da Colletta

33' BELTRAME, BIELLESE IN VANTAGGIO! Traversone dalla destra che raggiunge sul secondo palo il numero dieci bianconero, deviazione vincente da due passi che infila Mitu, 0-1 all'Olmo-Ferro

32' si vede in avanti la Biellese, Finizio fa scorrere il pallone calciando poi con il sinistro, conclusione deviata in angolo

29' Gila è il primo ammonito della gara, punito l'intervento scomposto ai danni di Capra

22' un'altra fiammata del Celle Varazze! Firman sprinta a destra saltando secco il diretto avversario, pallone in mezzo forte e basso che Donaggio gira di prima col destro appena sopra la traversa, mani sul volto per Pisano che si dispera in panchina

14' Civette vicinissime al vantaggio! Corner di Capra con il contagiri, incornata potente di Donaggio che trova la risposta di Vergna, pallone colpito probabilmente troppo bene da parte dell'ex Vado, che non è riuscito ad angolare a sufficienza la sfera

12' Biellese in controllo del possesso, Celle Varazze guardingo che cerca di agire di rimessa

6' ripartenza fulminea di Brancato che pesca al limite Beltrame, diagonale in corsa da buona posizione su cui si immola in scivolata Ciancio

5' pallone corto per Capra che crossa basso sul primo palo, allontana la difesa dei piemontesi

4' primo angolo del match a favore dei padroni di casa, traversone di Scarfò deviato in angolo da Finizio, Insolito sul punto di battuta

1' inizia la sfida! Tenuta inedita gialla per il Celle Varazze, Biellese con la tradizionale casacca a strisce bianconere

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Radu; Scarfò, Stanga, Ciancio, Melani; Balan, Gnecchi; Firman, Capra, Insolito; Donaggio. A disposizione : Di Sarno, Marchetti, De Benedetti, Busicchia, Calcagno, Akkari, Righetti, Szerdi, Giolfo. Allenatore : Pisano

BIELLESE: Vergna, Facchetti, Colletta, Beltrame, Brancato, Romairone, Finizio, Gila, Pavan, Di Cesare, Graziano. A disposizione : Cordero, Gaida, Marra, Artiglia, Capellupo, De Mori, Velcadi, Naamad, Madiq. Allenatore : Prina

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio

Assistenti: Cantile di Treviglio - Filipponi di Monza