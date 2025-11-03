Calcio, Monologo Pietra Ligure sull'Athletic Club Albaro. Gli highlights del 4-0 biancoceleste (VIDEO)

PIETRA LIGURE ATHLETIC CLUB ALBARO 4 - 0
Marcatori: 9’ Rovere, 15’ Fatnassi, 33’ Fatnassi, 44’ Pili
Pietra Ligure: Balducci, Gasco, Pili, Ravoncoli, Odasso (75’ Castiglione), Giglio (75’ Insolito G.), Rovere (73’ Faedo), Sogno (80’ Dominici), Malagrida (60’ Aicardi), Prudente E., Fatnassi.
Allenatore: Moraglia
Athletic Club Albaro: Bartoletti, Reverberi, D’Arrigo (70’ Kurti), Pozzolini, Lembo (77’ Massa), Martino, Caramello (80’ Colla), Pacciani (55’ Cannella), Balestrino, Pagano, Marrale (60’ Gaspari).
Allenatore: Rimassa
Arbitro: Thomas Cambiaso di Imperia