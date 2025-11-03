 / Calcio

Calcio | 03 novembre 2025, 18:33

Calcio, Monologo Pietra Ligure sull'Athletic Club Albaro. Gli highlights del 4-0 biancoceleste (VIDEO)

A segno capitan Rovere, Fatnassi (doppietta) e Pili. La sintesi a cura del club genovese

PIETRA LIGURE ATHLETIC CLUB ALBARO 4 - 0


Marcatori: 9’ Rovere, 15’ Fatnassi, 33’ Fatnassi, 44’ Pili


Pietra Ligure: Balducci, Gasco, Pili, Ravoncoli, Odasso (75’ Castiglione), Giglio (75’ Insolito G.), Rovere (73’ Faedo), Sogno (80’ Dominici), Malagrida (60’ Aicardi), Prudente E., Fatnassi. 

Allenatore: Moraglia 
 

Athletic Club Albaro: Bartoletti, Reverberi, D’Arrigo (70’ Kurti), Pozzolini, Lembo (77’ Massa), Martino, Caramello (80’ Colla), Pacciani (55’ Cannella), Balestrino, Pagano, Marrale (60’ Gaspari). 

Allenatore: Rimassa 
 

Arbitro: Thomas Cambiaso di Imperia

Redazione

