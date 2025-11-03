Stelle nello Sport. Il grande rugby a Genova con Italia - Cile, sconto speciale per gli appartenenti alla community di Stelle nello Sport

Il grande rugby torna a Genova. Sabato 22 novembre (ore 21:10) al Ferraris si affronteranno Italia e Cile, reduce dalla qualificazione alla Rugby World Cup 2027. In Liguria approdano le Quilter Nations Series.



Genova, dopo le ultime sfide con Sudafrica e Georgia, tornerà a colorarsi di azzurro con una storica prima volta!



Stelle nello Sport è nuovamente partner dell'evento e offre alla propria Communityuna promozione speciale con un sensibile sconto sul prezzo nominale dei biglietti!





Un esempio?

Un biglietto di DISTINTI CENTRALE al costo di euro 25 anziché 45 o di DISTINTI LATERALE al costo di euro 15 anziché 30.

Come fare ?

Cliccate sul seguente link https://federugby.ticketone.it/catalog/event-detail/it/51532/90600336/italia-vs-samoa-quilter-nations-series-2025



Cliccate su “ACQUISTA ORA”

Cliccate sul LUCCHETTO in alto a destra

Inserite il codice PROMOGENOVA2025 (TUTTO MAIUSCOLO)

Scegliete il settore e inserite i dati richiesti per L’ACQUISTO

Tutti i dettagli sulla sfida al seguente link!