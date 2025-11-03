Stelle nello Sport. Il grande rugby a Genova con Italia - Cile, sconto speciale per gli appartenenti alla community di Stelle nello Sport

Il grande rugby torna a Genova. Sabato 22 novembre (ore 21:10) al Ferraris si affronteranno Italia e Cile, reduce dalla qualificazione alla Rugby World Cup 2027. In Liguria approdano le Quilter Nations Series.
Genova, dopo le ultime sfide con Sudafrica e Georgia, tornerà a colorarsi di azzurro con una storica prima volta!
Stelle nello Sport è nuovamente partner dell'evento e offre alla propria Communityuna promozione speciale con un sensibile sconto sul prezzo nominale dei biglietti!
Un esempio?
Un biglietto di DISTINTI CENTRALE al costo di euro 25 anziché 45 o di DISTINTI LATERALE al costo di euro 15 anziché 30.
Come fare ?
Cliccate sul seguente link https://federugby.ticketone.it/catalog/event-detail/it/51532/90600336/italia-vs-samoa-quilter-nations-series-2025
Cliccate su “ACQUISTA ORA”
Cliccate sul LUCCHETTO in alto a destra
Inserite il codice PROMOGENOVA2025 (TUTTO MAIUSCOLO)
Scegliete il settore e inserite i dati richiesti per L’ACQUISTO
Tutti i dettagli sulla sfida al seguente link!
www.stellenellosport.com/2025/10/23/italia-cile-il-22-novembre-il-grande-rugby-torna-a-genova-sconto-speciale-per-i-nostri-lettori