 / Calcio

Calcio | 04 novembre 2025, 16:44

Pietra Ligure, Odasso nel cuore del motore biancoceleste contro l'Athletic: "In mezzo tante soluzioni, ma serve continuità. Ora testa alla Coppa Italia"

Pietra Ligure, Odasso nel cuore del motore biancoceleste contro l'Athletic: &quot;In mezzo tante soluzioni, ma serve continuità. Ora testa alla Coppa Italia&quot;

Sono state le qualità mentali, oltre a quelle tecniche, di Tommaso Odasso l'elemento di equilibrio nel centrocampo del Pietra Ligure vittorioso per 4-0 contro l'Athletic Club Albaro.

Se a rubare l'occhio e la scena sono state le due reti del compagno di reparto Fatnassi, col quale ha formato il tandem in mediana alle spalle dei trequartisti, è stato infatti il lavoro di coordinamento delle operazioni del centrocampista scuola Genoa a dare sostanza e gestione nel mezzo.

Il tutto per una prova convincente alla quale però il centrocampista chiede continuità, specialmente nell'interpretazione da parte di un gruppo che ha tante soluzioni tattiche e tecniche ma che finora qualcosa per strada ha lasciato in quanto a concretezza e capitalizzazione del gioco.

Cosa che invece si è vista nel successo contro i genovesi, al quale dare seguito già nell'infrasettimanale di Coppa Italia.

Mattia Pastorino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium