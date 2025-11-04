Rugby, terzo successo di fila in Serie C per Savona: contro l'Amatori Genova finisce 36-10

E' arrivata domenica 2 ottobre sul campo di casa della Fontanassa la terza vittoria consecutiva, nel campionato di Serie C, per il Rugby Savona che ha battuto 39-17 l'Amatori Genova.

Dopo una partenza guardinga, i biancorossi mettono la testa fuori poco a poco trovando il pareggio dopo la meta a freddo dei genovesi e ribaltandola chiudendo già il primo tempo avanti 19-10. Nel secondo tempo il pallino del gioco continua ad essere in mano al Savona che va a chiudere la partita conquistando 5 punti e piazzandosi al primo posto della classifica prima della sosta per il torneo della Nazionale.

Attraverso i canali social della società è arrivato il commento del coach Alejandro Eschoyez: "Il sacrificio, l’umiltà e il lavoro ci stanno portando sulla buona strada della squadra che vorremmo essere. Non siamo così bravi come sembra ma è anche vero che non saremo così scarsi quando arriveranno i momenti difficili. In questo blocco di tre partite abbiamo utilizzato 27 giocatori, tre dei quali esordienti (Enzi, Raineri ed Inzaina). Nel mese di ottobre abbiamo avuto una media superiore a 30 giocatori per allenamento. Questo crea una grossa competizione interna e ovviamente ci aiuta a crescere ancora. Vorrei ringraziare il sostegno del nostro numeroso pubblico ad ogni partita".

Prossimo incontro il 30 Novembre contro le Province dell’Ovest.