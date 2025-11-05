Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Il Pietra Ligure rivuole la finale, stasera primo round contro il Campomorone

Tornare a disputare una finale di Coppa Italia di Eccellenza è uno degli obiettivi che il Pietra Ligure si è immediatmente posto dopo la beffa dello scorso gennaio.

I biancocelesti arrivarono infatti al Chittolina da grandi favoriti rispetto alla Genova Calcio, ma il trofeo fu alzato dai giocatori biancorossi.

Stasera la squadra di Moraglia avrà però modo di porre il primo mattoncino per avvicinarsi nuovamente all'ultimo atto della competizione, a patto di dare continuità nella semifinale di andata contro il Campomorone, alla bella prova disputata contro l'Athletic.

Una partita che si preannuncia tirata e combattuta su entrambi i fronti, come del resto ha testimoniato il 2-2 in campionato maturato al Devincenzi, con una fisiologica gestione delle forze e degli elementi in campo sia per l'allenatore pietrese che per mister Corradi.

La partita inizierà alle 20:00 sul campo di Begato 9, il medesimo orario della seconda semifinale del tabellone, tra Fezzanese e Voltrese.