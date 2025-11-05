Calcio, Coppa Italia di Promozione. L'Albissole batte il Finale con Cuka, l'Angelo Baiardo vede già le semifinali

Sono arrivate alla conclusione le gare di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione.
Nessun pareggio a verbale, hanno infatti vinto in casa con un gol di scarto, sia l'Albissole sul Finale che il Magra Azzurri sul Follo.
Qualificazione ipotecata dall'Angelo Baiardo, grazie al 5-2 sulla Sammargheritese, mentre la Sestrese si è imposta 2-1 in rimonta in casa del Serra Riccò.
Continua quindi la serie di successi dei ceramisti, bravi a superare il finale grazie alla rete di Cuka.
ALBISSOLE - FINALE 1-0
Marcatore: 70' Cuka
ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, Minuto, Chiarlone, Apicella, Iadanza, Romano, Amenduni, Cuka, Macagno, Invernizzi.
Allenatore: Cattardico
FINALE: Mondino, Minetti, Puddu, Moretti, Tancredi, Tona, Mallarino, Nazarenko, Halaj, Bazzano, Risso.
Allenatore: Alessi
MAGRA AZZURRI - FOLLO 1-0
Marcatore: 60' Elhdiy
SERRA RICCO - SESTRESE 1-2
Marcatori: 15' Ravenna - 78' e 90' Repetto
SAMMARGHERITESE - BAIARDO 2-5