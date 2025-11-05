 / Calcio

Calcio | 05 novembre 2025, 22:15

Calcio, Coppa Italia di Promozione. L'Albissole batte il Finale con Cuka, l'Angelo Baiardo vede già le semifinali

Ok anche Sestrese e Magra Azzuri

Sono arrivate alla conclusione le gare di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione.

Nessun pareggio a verbale, hanno infatti vinto in casa con un gol di scarto, sia l'Albissole sul Finale che il Magra Azzurri sul Follo.
Qualificazione ipotecata dall'Angelo Baiardo, grazie al 5-2 sulla Sammargheritese, mentre la Sestrese si è imposta 2-1 in rimonta in casa del Serra Riccò.

Continua quindi la serie di successi dei ceramisti, bravi a superare il finale grazie alla rete di Cuka.
 

ALBISSOLE - FINALE 1-0 

Marcatore: 70' Cuka
 

ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, Minuto, Chiarlone, Apicella, Iadanza, Romano, Amenduni, Cuka, Macagno, Invernizzi.

Allenatore: Cattardico

FINALE: Mondino, Minetti, Puddu, Moretti, Tancredi, Tona, Mallarino, Nazarenko, Halaj, Bazzano, Risso.

Allenatore: Alessi

 

MAGRA AZZURRI - FOLLO 1-0 

Marcatore: 60' Elhdiy
 

SERRA RICCO - SESTRESE 1-2

Marcatori: 15' Ravenna - 78' e 90' Repetto
 

SAMMARGHERITESE - BAIARDO 2-5 

Lorenzo Tortarolo

