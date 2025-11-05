Giudice Sportivo, Serie D. Le squalifiche settimanali, il Vado perde Saltarelli per una giornata

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 2/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ASCOLI NICOLA (CHISOLA CALCIO)
Per proteste all'indirizzo del Direttore di gara.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RIVOIRA LEONARDO (SALUZZO)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
COMINETTI MARTINO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.)
Per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria.
WEST ROBERTO OMON (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
Per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SALTARELLI MIRKO (VADO FC 1913)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
OLIVERI COSIMO (NOVAROMENTIN SRL)
MAIONE MANUELE (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
OZARA DENNIS (CHISOLA CALCIO)
RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)
TONON MATTEO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
DALMASSO ALESSANDRO (GOZZANO SSDRL)
PANE MASSIMILIANO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.)