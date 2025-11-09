Calcio, Pontelungo. Zanardini lancia un messaggio forte e chiaro: "Qualcuno si è fatto delle idee sbagliate, dobbiamo salvarci" (VIDEO)

E' un Pontelungo ancora alla ricerca di un'identità precisa quello visto oggi al "Ferrando" di Alassio.

Mister Zanardini li ha ribadito a più riprese nell'intervista post partita, focalizzando la propria attenzione sugli obiettivi da incamerare nel più breve tempo possibile: quota salvezza e valorizzazione dei giovani del vivaio.

La prova in casa delle vespe ha evidenziato criticità soprattutto in attacco e in difesa, ma lo spirito non è comunque mancato, con Piu e Farinazzo a riequilibrare la doppietta di Mehmetaj.