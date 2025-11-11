 / Calcio

Calcio, Baia Alassio Auxilium. Sardo: "Col Pontelungo un pari giusto, ora la squadra ha la corretta consapevolezza" (VIDEO)

Nonostante la rimonta subita partendo dal doppio vantaggio, è un Enrico Sardo soddisfatto dal punto che la sua Baia Alassio Auxilim ha fatto suo contro il Pontelungo nello scoppiettante 2-2 di domenica, gara da "derby in famiglia" per il mister contro il figlio schierato con gli ingauni.

Carattere, determinazione e attenzione mostrate dalla squadra hanno restituito una delle migliori prove della sua gestione, con un'inferiorità numerica nel finale che ha complicato i piani delle "vespe" che però, proprio con l'uomo in meno, erano riusciti addirittura a raddoppiare.

Portare a casa un punto, invece, non solo è un risultato prezioso, ma garantisce continuità a una squadra che sembra aver trovato ora la giusta consapevolezza del proprio potenziale, per un gruppo molto giovane e dove qualche battuta a vuoto può essere naturale.

Lorenzo Tortarolo

