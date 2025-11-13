Pallanuoto. Rari di misura a Bucarest: 11-10 allo Steaua, biancorossi a punteggio pieno

L'EuroRari vince ancora. Terzo successo europeo in altrettante partite per la squadra di Alberto Angelini che, dopo le vittorie in trasferta con lo Spandau Berlino e in casa contro i serbi dello Šabac, centra un altro colpo esterno superando lo Steaua Bucarest 11-10, nel match valido per la terza giornata del Gruppo D di Len Euro Cup.

In Romania i biancorossi hanno provato a imporre il proprio gioco sin dalle battute iniziali, riuscendoci per buona parte della prima metà di gara. Savona ha chiuso avanti 4-3 il primo tempo, condizionato dall’espulsione con sostituzione del rumeno Fulea (a 4’46” dal termine della frazione) per un duro colpo rifilato a Gullotta, costretto a lasciare la vasca senza più rientrare. Nel secondo periodo Figlioli e compagni hanno accelerato con un parziale di 4-1, che sembrava poter indirizzare la partita.

Dopo l’intervallo lungo, però, lo Steaua ha reagito anche grazie a un arbitraggio severo nei confronti dei savonesi. Questa volta il parziale di 4-1 è stato dei padroni di casa, con Guidi costretto ad abbandonare il match per limite di falli.

Nel quarto tempo la Rari ha perso anche Condemi, sempre per tre falli, e i rumeni hanno agguantato il pareggio. Occhione ha riportato avanti Savona, che ha poi avuto la possibilità di allungare su rigore, ma Figlioli ha fallito la seconda massima punizione della sua gara dopo quella sbagliata nel primo quarto. Lo Steaua ne ha approfittato trovando il nuovo 10-10.

A 2’43” dalla sirena, Leinweber ha messo la firma sull’11-10 decisivo. Poco dopo, a 2’32”, Rocchi è uscito per limite di falli, ma il risultato non è più cambiato.

Per quanto riguarda il tabellino dei marcatori, per la Rari sono andati a segno Leinweber (4), Figlioli (3), Bruni (2), Damonte e Occhione.