Pallanuoto | Len Euro Cup, la Rari Nantes Savona rimonta e batte il Primorac Kotor ai rigori

Vittoria in rimonta per la Rari Nantes Savona nella gara inaugurale della fase a gironi (Gruppo B) di Euro Cup. Nella sfida giocata nel tardo pomeriggio odierno, i biancorossi hanno superato i montenegrini del VK Primorac Kotor con il punteggio complessivo di 18-16 al termine dei tiri di rigore.

Una partita combattuta e vibrante quella della "Zanelli" Dopo un avvio super dei padroni di casa nel primo quarto (5-3), il Primorac ha risposto nel secondo periodo con un parziale di 4-7, ribaltando il punteggio a proprio favore. Il terzo quarto si è chiuso sull'1-1, mantenendo l'equilibrio e il vantaggio ospite.

Nel quarto periodo la squadra di Angelini è riuscita a recuperare lo svantaggio vincendo la frazione per 4-3 e portando l'incontro sul pareggio nei tempi regolamentari. La vittoria è stata poi definita ai tiri di rigore, dove i padroni di casa si sono imposti per 4-2 (rigore decisivo trasformato da Gil Cedò, un rigore parato da Del Lungo e una traversa per gli ospiti), chiudendo l'incontro sul 18-16.

Nel tabellino dei marcatori in casa savonese spiccano le 7 reti di Occhione, seguito da Condemi con 3 gol, Gullotta con 2, e infine Gil Cedo' e Castro Fernandez con 1 gol a testa.

L'ennesima conferma per una squadra giovane e dal grande potenziale: la Rari continua a sorprendere, mettendo in mostra carattere, ampi margini di miglioramento e il piglio combattivo da sempre marchio di fabbrica del suo tecnico.