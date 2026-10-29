Pallanuoto | Euro Cup. Nel tardo pomeriggio l'esordio della Rari Nantes Savona: alla Zanelli arrivnao i montenegrini del Primorac Kotor

Questa sera, giovedì 29 ottobre, alle ore 18.45, la Rari Nantes Savona scende in acqua per la prima partita stagionale davanti al proprio pubblico in campo europeo. Nella piscina “Zanelli” di Savona arrivano i montenegrini del Primorac Kotor, per l’incontro valido per la prima giornata del Gruppo B della seconda fase, il Group Stage dell’Euro Cup 2026/2027.

La gara sarà diretta dagli arbitri David Gomez (Spagna) e Rik Evers (Olanda). Il delegato sarà Ilias Damianakis (Grecia).

Per assistere alla partita sono disponibili i biglietti al costo di 10 euro. L’ingresso è gratuito per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni.

Quella di stasera è la prima di sei giornate che accompagneranno la Rari Nantes Savona fino a metà dicembre, tra gare casalinghe e trasferte in Serbia, Germania e Montenegro.

29 ottobre, 1ª giornata: Rari Nantes Savona – Primorac Kotor (Montenegro)

5 novembre, 2ª giornata: VK Sabac Elixir (Serbia) – Rari Nantes Savona

12 novembre, 3ª giornata: Spandau 04 Berlino (Germania) – Rari Nantes Savona

19 novembre, 4ª giornata: Primorac Kotor (Montenegro) – Rari Nantes Savona

3 dicembre, 5ª giornata: Rari Nantes Savona – VK Sabac Elixir (Serbia)

17 dicembre, 6ª giornata: Rari Nantes Savona – Spandau 04 Berlino (Germania)

Dopo il debutto contro il Primorac Kotor, i biancorossi saranno quindi attesi dalla trasferta di Sabac, in Serbia, il 5 novembre. Il ritorno in casa è fissato per il 3 dicembre contro il Sabac, prima della chiusura del girone il 17 dicembre contro lo Spandau 04 Berlino.