La Portuali Lotta Savona non delude a Rovereto, sono due le medaglie conquistate in Trentino

Sabato 8 novembre si è svolta a Rovereto (Trento) la Coppa Italia Under e Over 17 anni di Lotta Greco-Romana e Femminile.

Alla manifestazione hanno preso parte 301 atleti appartenenti a 50 squadre provenienti da tutta Italia.

La Portuali Lotta Savona si è presentata con un organico giovane composto da sette atleti.

La prima medaglia di bronzo è arrivata subito nella categoria savonese dei 63 kg greco-romana Over 17, grazie al grande percorso di Matteo Gagliano, che ha raggiunto la semifinale in una categoria composta da otto atleti. Successivamente, ha vinto la finale per il terzo posto in un incontro difficile e serrato, conquistando il punto decisivo negli ultimi tre secondi del match. Una prova di carattere e determinazione che gli ha permesso di salire sul podio: bronzo nei 63 kg seniores.

Enea Bientinesi ha chiuso al quinto posto nella categoria 71 kg greco-romana Under 17. In una categoria particolarmente numerosa con venti atleti, Enea ha vinto i primi due incontri, si è fermato in semifinale e poi ha perso lo scontro diretto per il bronzo. È stato l’unico rappresentante della Portuali a gareggiare tra gli Under 17.

Nella 77 kg greco-romana, una delle categorie più affollate con 22 partecipanti, Federico Cavallo ha perso il primo incontro e, purtroppo, non è stato successivamente ripescato.

Zaccaria Cevasco, alla sua primissima esperienza in una competizione di tale livello, ha gareggiato nei 67 kg greco-romana (13 partecipanti). Si è fermato al primo incontro, ma ha dimostrato carattere e voglia di lottare: un buon punto di partenza per il futuro.

Nella categoria 72 kg greco-romana, con 21 atleti iscritti, Nicola Milanese ha perso al primo incontro contro un avversario esperto di Torino e, purtroppo, non è stato ripescato.

La medaglia d’argento è arrivata dal settore femminile grazie a Grazie Pelle, che ha raggiunto la finale nella 59 kg ma si è dovuta arrendere nell’ultimo atto della competizione.

Nella 130 kg, Samuele Varicelli ha vinto il primo incontro per superiorità, ma si è poi ritirato a causa di problemi fisici.

La Portuali Lotta Savona è quindi tornata a casa con due medaglie, un argento e un bronzo. Ora gli atleti si preparano per il torneo “Open d’Italia”, in programma a Torino nei primi giorni di dicembre, appuntamento importante che determinerà le teste di serie per i Campionati Assoluti Italiani 2026.