Giudice Sportivo, Promozione. Il "coppino" costa tre giornate a Sacco, il Ceriale perde Mariani e Beluffi per due giornate

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 9/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 SANTERENZINA
Per la condotta dei propri sostenitori i quali al termine della gara rivolgevano frasi ingiuriose e minacciose nei confronti della terna arbitrale.
Euro 125,00 FOLLO FOOTBALL CLUB
Per condotta dei propri sostenitori i quali al termine della gara si aggrappavano alla recinzione con tale forza da farla abbassare quasi al suolo nonché accendevano un fumogeno.
Euro 75,00 CALVARESE 1923
Per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio del DDG.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/12/2025
TRIMARCHI GIUSEPPE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/11/2025
CALLO IACOPO (LEVANTO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BENEDINI MICHEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MAUGERI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CATTARDICO CRISTIAN (ALBISSOLE 1909)
SABATINI GABRIELE (SANTERENZINA)
CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
MONTEFORTE LUCA (FINALE)
GULLO LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
A gioco fermo, colpiva a mano aperta sul collo un calciatore avversario, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
MARIANI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
AMENDUNI MATTIA (ALBISSOLE 1909)
ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
FOLLI LORENZO (LEVANTO CALCIO)
CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
CALLA LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CUCCOLO DANIELE (CANALETTO SEPOR)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)
CANOVI CRISTIAN (PRAESE 1945)
FALSINI FILIPPO (PRAESE 1945)
LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (III INFR)
PASTORINO DANIELE (ALBISSOLE 1909)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SPATARI MANUELE (CA DE RISSI SG)
VALCAVI EMANUELE (CA DE RISSI SG)
QUARTIERI TOMMASO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PORQUEDDU MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PANELLI MASSIMILIANO (NEW BRAGNO CALCIO)
BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)
COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)
MOLINARI LEONARDO (SAMPIERDARENESE)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
CAROGLIO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (II INFR)
RAFFO MATTIA (ANGELO BAIARDO)
SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)
VALENTE MARCO (ANGELO BAIARDO)
SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)
VATTERONI TOMMASO (CALVARESE 1923)
MORETTI FABIO (FINALE)
ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)
LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB JAMES)
TRUCCO MATTIA (PRAESE 1945)
LAURO ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)
MESSINA ANDREA (SAN CIPRIANO)
VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
DANERO FILIPPO (SAN DESIDERIO)
ZUNINO ELIA (SAVONA F.B.C. 1907)
CAFAROTTI ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)
GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
VIO ENRICO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
RIOTTI DANIEL LEON (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CHIARLONE LORENZO (ALBISSOLE 1909)
INVERNIZZI AURELIO (ALBISSOLE 1909)
ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)
FERRARO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
BACIGALUPO THOMAS (CALVARESE 1923)
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
HAXHIU KEVIN (CANALETTO SEPOR)
MAZZINI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)
BOUAMAMA AYOUB (CAPERANESE 2015)
BONACORSI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
MEDAS SIMONE (FINALE)
ANDREOLI TOMMASO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ANGELI ELIO ASCANIO (LEGINO 1910)
DAMONTE LORIS (LEGINO 1910)
GUELFI NICOLA (LEVANTO CALCIO)
SCHIAFFINO DIMITRI (LEVANTO CALCIO)
OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)
MARCICH DAMIAN SABAS (PONTELUNGO 1949)
PODESTA FRANCESCO (SAN CIPRIANO)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
ROVERI NICOLO (SAN DESIDERIO)
SCHIRRU MICHELE (SAVONA F.B.C. 1907)
PAGLIARI LEONE (TARROS SARZANESE SRL)