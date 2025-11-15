Calcio. Le ultime novità sui rinvii. Confermata Imperia - Cairese, Altarese - Bordighera al Corrent

Stanno iniziando a filtrare le prime notizie dai campi non coinvolti dalle chiusure automatiche durante le allerte arancioni.

In Serie D è stata confermata Imperia - Cairese (pur con il dubbio relativo alle condizioni del Ciccione), mentre sono in corso consultazioni tra Carcare e Busalla per capire se dispuare o meno la partita, complice la lunga trasferta dei genovesi.

Al Corrent si disputerà invece Altarese - Bordighera (ore 17:30). Rinviata d'ufficio Cengio - Cisano, come comunicato dalla società biancoblu.