Calcio | Baia Alassio. Sardo promuove il mercato e punge: "Possiamo alzare l'asticella. Chi fa la morale offre soldi a ragazzini di 17 anni"

I nomi non vengono ufficialmente svelati, ma i rumor di mercato lasciano intuire la volontà da parte della Baia Alassio Auxilium di portare avanti una campagna di rafforzamento estiva particolarmente aggressiva.

Tra i nomi in arrivo ci sono ad esempio quelli di Lorenzo Cassata, Stefano Faedo e Luca Garibbo, per la felicità di mister Enrico Sardo. Il tecnico ovviamente non conferma le operazioni, pur non nascondendo la propria soddisfazione per la squadra che sta nascendo:

"A oggi - racconta il tecnico delle vespe - abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati e di questo sono davvero molto contento. Credo che questo sia il risultato di una grande sintonia tra la società e lo staff tecnico: tutti hanno lavorato nella stessa direzione e siamo riusciti a mettere insieme un gruppo che ci dà fiducia in vista della prossima stagione

Credo che il prossimo anno potremmo guardare in alto: ci sono tutte le condizioni per poterlo fare. La squadra è stata costruita con criteri ben precisi e con una visione condivisa. Per questo il merito va alla società, che ha lavorato in maniera efficace e con grande condivisione di intenti".



Sul tema "under", Sardo ha dei bei sassolini nelle scarpe.

«Ci siamo dovuti confrontare con realtà che arrivano a offrire soldi a ragazzi di 17 anni. Stiamo parlando di giovani che dovrebbero essere accompagnati nella loro crescita calcistica e personale. Poi spesso si sentono discorsi moralistici sul fatto che il calcio sia diventato un sistema malato, dove contano soltanto i soldi, ma guarda caso sono proprio alcune di queste persone le prime a proporre compensi a ragazzi così giovani.

A volte capita che giovani che l'anno prima hanno trovato poco spazio, magari passando più tempo in panchina o in tribuna, vengano improvvisamente considerati fondamentali. Ognuno poi è libero di fare le proprie scelte, ma certe situazioni fanno riflettere. Per fortuna - chiosa Sardo - il tempo restituisce sempre la vera identità delle persone".