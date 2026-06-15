Calcio | Borgio Verezzi, in attesa del rilancio lo stadio diventa un parcheggio

Per i tanti appassionati di calcio del ponente ligure, l'interruzione dell'attività sportiva del Borgio Verezzi ha rappresentato un autentico motivo di rammarico.

Pur non avendo mai militato nelle categorie più prestigiose del calcio dilettantistico, il club rossoblù ha infatti incarnato un forte senso di appartenenza e identità per l'interacomunità borgese.

In attesa di sviluppi sul maxi progetto presentato nei mesi scorsi, il campo sportivo è stato temporaneamente riconvertito a parcheggio. Una soluzione resa necessaria dai lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso dell'Aurelia, che hanno comportato una significativa riduzione dei posti auto nell'area della stazione ferroviaria.

Il terreno di gioco è stato quindi sfalciato e adattato ad accogliere le vetture (un ottantina i posti gratuiti in arrivo): una parentesi temporanea in attesa di rivedere, magari su un nuovo manto in sintetico, le casacche rossoblu.