Calcio | I Veterani di Savona vincono il Campionato Over 40, trionfo al Chittolina

I fantastici Over 40 dell’UNVS Savona, , guidati dal commissario tecnico Felicino Vaniglia, si concedono uno splendido bis. Dopo il successo conquistato nel 2023, la Sezione “Rinaldo Roggero” di Savona torna infatti sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il Campionato Nazionale UNVS Over 40 di calcio 2026.

La manifestazione, organizzata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, si è svolta sabato e domenica presso lo stadio Ferruccio Chittolina di Vado Ligure e ha visto affrontarsi le squadre vincitrici dei campionati regionali. Al termine di uno spettacolare triangolare con gare di andata e ritorno, i “Vaniglia Boys” hanno conquistato con pieno merito il titolo nazionale.

Le partite sono state dirette con competenza e autorevolezza dalla terna arbitrale composta dalle giacchette Oliva, Anzovino e Sorrenti, mentre l’organizzazione dell’evento è risultata impeccabile grazie al lavoro del Cav. Roberto Pizzorno e dei suoi preziosi collaboratori, Francesco Ciocca, Carlo Colla, Laura Sicco ed Enrico Rebagliati.

Da brividi la finalissima Massa-Savona, conclusasi in parità (2-2). Sotto di due reti e con la situazione che sembrava ormai compromessa, i savonesi di capitan Alessio Bisio, hanno saputo reagire con carattere, determinazione e qualità. A riaprire la sfida è stato uno straordinario eurogol di Callegari, mentre il pareggio è arrivato grazie a una ubriacante serpentina di Scaglione che ha mandato in visibilio il pubblico presente. Una rimonta entusiasmante che ha rappresentato al meglio lo spirito combattivo della squadra.

Al termine della competizione, Savona ha conquistato il titolo nazionale precedendo Massa, mentre a Volterra è andata la Coppa Fair Play, gentilmente offerta dalla Sezione “Carlo Zanelli” del Panathlon Club Savona presieduta da Enrico Rebagliati.

Duttilità tattica, esperienza, qualità tecniche e soprattutto un grande spirito di gruppo sono stati gli ingredienti fondamentali di questa splendida e meritata affermazione. Tutti i protagonisti meritano un applauso, con una menzione speciale per il portierone Canciani, per l’intramontabile Garbini e per il piede vellutato di Garassino, capocannoniere del torneo. Alla cerimonia di premiazione presente il delegato Regionale Unvs Liguria, Marco Giancarlo ed il consigliere sezionale, Francesco Ciocca. L’iniziativa, che rientrava nel progetto I Do Sport, è stata patrocinata da comune di Savona, Vado Ligure, Coni- Comitato Regionale Liguria, Centro Provinciale Libertas Liguria, Panathlon club Carlo Zanelli Savona e Comitato Regionale Ansmes Liguria. Alle prime tre società classificate sono andate le Coppe messe in palio dalla sezione Unvs Savona, mentre alla vincitrice è andato il Trofeo Itinerante messo in palio dall’Unvs nazionale. Ai giocatori campioni nazionali la medaglia d’oro e lo scudetto tricolore, ai giocatori secondi classificati, medaglia d’argento ed il bronzo ai terzi classificati.

I risultati: Girone di andata: Savona- Volterra 4-1, Volterra-Massa 1-2, Savona-Massa 1-0. Girone di ritorno: Volterra- Savona 0-4, Mssa-Volterra 0-3 a tavolino x rinuncia, Massa-Savona 2-2-. Classifica: Savona punti 10; Massa 7; Volterra 0



