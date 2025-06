Calcio, Eccellenza. Ultimo atto tra Rivasamba e Scanzorosciate, chi vince salirà in Serie D

Ultima domenica insieme al calcio dilettantistico per la Liguria.

Come risaputo è il Rivasamba l'ultima portacolori in gioco, con i calafati in corsa per agguantare l'ultimo posto utile per salire in Serie D.

Il pareggio conquistato all'andata sul campo dello Scanzorosciate, una delle formazioni più forti dell'intero panorama lombardo, ha permesso alla squadra di mister Del Nero di potersi giocare l'all in tra le mura amiche dell'Andersen la sfida decisiva.

In caso di parità al 90 si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Se nessuna delle due squadre riuscirà a prevalere nei 120 minuti spazio ai calci di rigore.

All'esito del match guarderanno anche Vallescrivia e Casarza Ligure, in corsa per il ripescaggio in Eccellenza e Promozione.



Il programma e le designazioni arbitrali

Finali di ritorno – 15 Giugno – ore 16.00



Leon-Sandonà (risultato andata 4-1) Arbitro Pasqualini di Macerata: CS Comunale n.1 – Vimercate (Mb)

Rivasamba-Scanzorosciate (1-1) Galiffi di Alghero: Campo “H.C. Andersen” di Sestri Levante (Ge)

Pinerolo-Cannara (0-0) Molino di Brescia: Campo “L. Barbieri” di Pinerolo (To)

Castelnuovo Vomano-Montespaccato (1-0) Bogo di Oristano: Comunale di Castelnuovo Vomano (Te)

Monastir-Vianese (1-2) Fermo di Torre Annunziata: Comunale di Monastir (Ca)

Puteoli Real Normanna-Modica (2-3) Antonuccio di Roma 1: Campo “A. Bisceglia” di Aversa (Ce)

Città di Gela-Canosa (0-2) Previdi di Modena: Campo “V. Presti” di Gela (Cl)