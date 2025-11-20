Coppa Liguria di Prima Categoria. Albingaunia e Speranza sfidano le capoclassifica, abbinamenti ai quarti con Virtus Sanremese e Olimpic

La Coppa Liguria di Prima Categoria entra nella fase più calda della competizione: sono stati ufficializzati gli abbinamenti dei Quarti di Finale, che si giocheranno in due turni infrasettimanali, il 21 gennaio e il 4 febbraio 2025.
Le otto squadre rimaste in corsa si affronteranno in sfide di andata e ritorno con il seguente ordine di svolgimento:
Accoppiamenti dei Quarti di Finale
Virtus Sanremese Calcio – Albingaunia Sport Albenga
Speranza 1912 F.C. – Olimpic 1971
Borgoratti – Atletico Quarto
F.C. Lavagna 2.0 – Lerici F.C.
Come da regolamento, le società che nel turno precedente hanno disputato la gara di andata fuori casa giocheranno in casa la gara di andata del turno successivo.
Per stabilire l’ordine di svolgimento dell'accoppiamento Q2 (Speranza 1912 F.C. – Olimpic 1971) sarà necessario un sorteggio ufficiale.
La procedura si terrà venerdì 21 novembre 2025 alle ore 12.00, presso la sede del Comitato Regionale Liguria.