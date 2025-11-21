 / Calcio

Calcio | 21 novembre 2025, 12:55

Calcio, Promozione. Designazioni effettuate, varate le terne per l'undicesima giornata

Magaglio dirigerà Bragno - Superba

BAIA ALASSIO AUXILIUM – LEGINO 1910

Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistenti: Lorenzo Panarelli (Savona), Dario Aiello (Savona)
 

CERIALE CALCIO – FINALE LIGURE

Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
Assistenti: Giorgio Minniti (Genova), Kaltoum El Fary (Savona)
 

LITTLE CLUB JAMES – ALBISSOLE 1909

Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistenti: Palmiro Scandale (Genova), Sebastian Baldi (Chiavari)
 

MASONE – PRAESE 1945

Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistenti: Alessandro De Lucia (Genova), Ivan Casco Vorobiev (Genova)
 

NEW BRAGNO CALCIO – SUPERBA CALCIO 2017

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistenti: Adnane Raddouh (Imperia), Dennis Vinai (Imperia)
 

SAMPIERDARENESE – CA DE RISSI SG

Arbitro: Alessandro Padula (Novi Ligure)
Assistenti: Luca Agresta (Genova), Federico Gambaro (Genova)
 

SAVONA F.B.C. 1907 – SERRA RICCO’ 1971

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistenti: Matteo Crotti (Genova), Giacomo Ferrari (Genova)
 

SESTRESE BOR. 1919 – PONTELUNGO 1949

Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistenti: Niccolò Bruno Biasotti (Genova), Filippo Masini (Genova)

