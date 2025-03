Andora, gestione del match da amaro in bocca per mister Ghigliazza: "Partita alla pari, nella ripresa potevamo aprirci più spazi"

Si ferma a undici risultati utili consecutivi la striscia positiva dell'Andora che, nonostante il vantaggio di Delfino, a Ospedaletti raccoglie una sconfitta concretizzatasi in pienissimo recupero.

E' nella gestione della gara nella ripresa dove ricercare la chiave dell'insuccesso dei suoi per il tecnico Fabio Ghigliazza: "La sconfitta arriva dopo una partita giocata alla pari - ha detto il tecnico sui canali del club ponentino - Il rammarico è quello di essere andati in vantaggio e forse, gestendo meglio le cose, avremmo potuto aprirci qualche spazio in più e, nel secondo tempo, provare a giocare un po' più di rimessa. Abbiamo commesso qualche errore di troppo. E' stata una partita molto tirata ed equilibrata, purtroppo l'hanno portata a casa loro con un rigore all'ultimo minuto: sono stati più bravi di noi in quello, bisogna accettarlo".

"Venivamo da undici risultati utili consecutivi, questa sconfitta di sicuro ci penalizza un po' nella lotta play off ma il campionato è ancora lungo e le partite sono tante. Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto finora, e che abbiamo fatto anche con l'Ospedaletti, ripartire con serenità dalla ripresa degli allenamenti di mercoledì e arrivare a domenica dimostrando di volerci andare a riprendere quanto perso domenica scorsa" conclude l'allenatore andorese.