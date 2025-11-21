Mail Boxes Etc. sbarca a Savona: un nuovo riferimento per spedizioni, imballaggi e servizi per aziende

Imballaggio professionale e spedizioni nazionali e internazionali e su misura, servizi postali e di domiciliazione e molto altro.

Questi i servizi a 360° che offre per tutta la provincia di Savona il centro Mail Boxes Etc di via Bartolomeo Guidobono 86r che ha aperto lo scorso 10 giugno nel comune capoluogo. Il secondo in provincia di Savona dopo la sede di Savona del marchio che ha centri anche nelle province di Genova, Imperia e La Spezia per un totale di 580 in tutta Italia.

Inoltre è dispobile il servizio di stampa digitale, fotocopie e fax e vendita di materiale per imballaggio e prodotti per ufficio.

"Siamo un'azienda che si occupa di organizzare tutte le tipologie di spedizioni e di imballaggio di cui i negozi e i privati hanno bisogno. Possiamo organizzare spedizioni di opere d'arte, vino, di prodotti da qualsiasi parte del mondo con l'imballaggio professionale in modo che sia protetto. Offriamo anche una possibilità di assicurazione a prezzi contenuti" spiega il solutions manager Alexandre Cerutti.

"Le piccole-medie aziende normalmente non hanno una struttura e devono affidarsi ad una ditta anche per controllare se la spedizione sia andata a buon fine - prosegue spiegando che il primo impatto con Savona e provincia è stato ottimo - E' molto buono il riscontro in questi primi mesi, i diversi clienti infatti sono soddisfatti e ci dicono che mancava a Savona un servizio di questo tipo".

Il personale specializzato nei centri Mail Boxes Etc mette a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze per offrire un servizio di imballaggio professionale che difficilmente si può trovare altrove. Tecniche di imballaggio, utilizzo di materiali specialistici e accuratezza nelle varie fasi di confezionamento consentono di farti risparmiare tempo, denaro e abbattere drasticamente i rischi di rotture e di evitare successivi inconvenienti. Cantinette in polistirolo per le bottiglie di vino e spumante alle casse in legno per le spedizioni più complesse come quelle di quadri, mobili di antiquariato, statue, fino agli imballaggi speciali per strumenti musicali, attrezzatura sportiva e oggetti in ceramica sono solo alcuni esempi.

Con il servizio domiciliazione MBE Address si può disporre di uno spazio sicuro e comodo per pacchi, lettere e raccomandate che devi ricevere. Se si passa gran parte delle proprie giornate lontano da casa, si viaggia per lavoro o non si ha modo di ritirare la propria corrispondenza, i pacchi o acquisti online, con MBE Address si può disporre di un indirizzo personale con la massima riservatezza.

L'offerta si adatta perfettamente alle esigenze: oltre a ricevere la corrispondenza e colli si può inviare dal centro la notifica di ricezione e su richiesta del cliente procedono con la scannerizzazione della propria posta e trasferendola digitalmente oppure viene inoltrata all’indirizzo che verrà indicato.

Si possono spedire imballaggi su misura, coperture per oggetti di valore, spedizioni di biciclette, oggetti d’arte, merci fuori dimensioni standard e prodotti di valore.

Si possono scegliere soluzioni personalizzate per gestire l’imballaggio dei propri prodotti. I pacchi vengono spediti nel rispetto dell’ambiente, utilizzando materiali certificati e riciclabili per trasportare la merce in sicurezza senza rinunciare alla sostenibilità.

I pacchi, documenti e prodotti si possono spedire in tutto il mondo con un servizio affidabile e sicuro. Le ditte hanno la possibilità inoltre di ritirare direttamente nella sede.

Per la gestione delle operazioni di import export aziendali e le spedizioni del proprio e-commerce si può scegliere un servizio professionale e completo su misura del proprio business per proteggere il valore della merce e gestire le attività dell'azienda in modo rapido e sicuro.

Mail Boxes Etc. offre inoltre soluzioni di marketing & stampa creative, flessibili e personalizzabili che si adattano alle esigenze di budget e tempistiche. I progetti vengono gestiti da professionisti con esperienza nel mondo della grafica, della stampa, del marketing ma anche software che permettono di sfruttare al massimo ogni aspetto della comunicazione aziendale.

Mail Boxes Etc, via Guidobono 86r, Savona. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Il sabato dalle 8.45 alle 12.30. Numero di telefono: 019.9481006. Indirizzo mail: mbe3403@mbe.it.