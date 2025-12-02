 / Calcio

Calcio | 02 dicembre 2025, 13:10

Calcio, Promozione. Tris Legino, Little Club James mandato ko al "Ruffinengo": gli scatti della gara (FOTO)

Terminata 3-1 per i verdeblu di mister Tobia la sfida di domenica: decisive le reti di Tubino, Damonte e Monte

Gabriele Siri

